Shirley sorprende con regreso a Tierra Brava y de entrada liquida a Fabio y Mateucci: “¿Sabés que me carga? Que estos hue***”

Un sorpresivo reingreso fue el que marcará el próximo episodio del reality “Tierra Brava”, donde la peruana Shirley Arica aprovechará de aclarar algunas de sus polémicas con Fabio Agostini y Luis Mateucci.

En el avance del capítulo de esta noche fue que se mostró el retorno de Shirley al equipo rojo en la previa a la competencia individual, provocando más de algún inconveniente entre sus futuros compañeros, aunque los primeros en ser sorprendidos fueron los integrantes del team verde, quienes participaron de una actividad del reality que consistía, precisamente, en recibir a la nueva participante del programa.

El regreso de Shirley a “Tierra Brava”

Uno a uno, los rostros de Mateucci, Jhonatan Mujica, Angélica Sepúlveda, Junior Playboy, Fran Undurraga, Guarén y Nicolás Solabarrieta fueron sorprendidos con el arribo de la peruana, quien en otro corto del avance se lanzó con todo en contra del argentino y Agostini, a quienes apuntó como los responsables de su anterior salida del encierro.

“Él (Fabio) se la da de tan correcto, debió haberse nominado él porque lo hizo mal”, fue parte del diálogo de Shirley con Botota Fox, a quien le reveló su molestia por la forma en que ambos competidores la trataron durante su primer paso por la casona.

Shirley Arica regresó a "Tierra Brava". Fuente: Captura de pantalla del programa "Tierra Brava", de Canal 13.

“¿Sabés (sic) que me carga? Que estos hue*** (Agostini y Mateucci) se pelearon, y tal. Se dijeron cosas feas, y vaina, y me metieron a mí en el centro, de ellos, que yo no tenía nada que ver porque se estaban peleando entre ellos, y se tratan normal, como si nada”, acusó la mediática, quien se lamentó con Botota de seguir aguantando la mala onda del argentino y el español en su retorno al reality.

“Y contigo sigue el rencor”, le dijo la transformista, cuya afirmación fue compartida por Shirley, quien además acusó que tanto Fabio como Mateucci la manipularon en su anterior paso por el programa de telerrealidad.

