“La dejaba en su lugar nomás”: Botota reaccionó a los dichos de Angélica Sepúlveda, quien lo catalogó como “agresivo”

Una de las peleas más fuertes que protagonizó Angélica Sepúlveda durante su paso por el reality fue con Botota Fox. La comediante se enojó con la chica reality después de que ésta ofreciera su neceser para un trueque sin el conocimiento previo de Fox.

Esta discusión subió de tono, se aclaró y Botota le dijo: “No estabas haciendo nada por entraste al reality. No estabas haciendo nada, por eso estás sola, no tienes ni hijos. Estás sola”. La comediante afirmó que dijo esto porque Angélica le contestó a Chama que no tendría una hija como ella.

Esta frase dejó profundamente herida a Sepúlveda, quien terminó rompiendo en llanto tras esta discusión. Quien una vez fue su enemigo, Arturo Longton, fue a consolarla, y reveló por qué le caló tan hondo.

“Me dio pena que se burlara de que haya perdido dos bebés. Eso no se lo voy a perdonar nunca. Que a una mujer le digan una cosa así, no tiene perdón”, confesó Angélica.

Lee más: Angélica se quebró con Longton por desubicada ofensa de Botota en Tierra Brava: “Que a una mujer le digan algo así, no tiene perdón”

“Agresivo, yo jamás”

Al momento de su salida, Angélica Sepúlveda catalogó a Botota Fox como “uno de los participantes más agresivos dentro del reality”. Ella agregó que “quedé consternada de muchos episodios que viví y también vi”.

“No puedo adelantar nada, pero ya verás en unos capítulos más cómo se burla de la tristeza y dolor más grande que he sufrido en la vida”, anticipó la Fierecilla de Yungay a finales de noviembre haciendo alusión al episodio mencionado anteriormente, el cual mostró al final de la primera quincena de diciembre.

Lee más: Angélica Sepúlveda anticipó fuerte discusión con Botota Fox: “Es uno de los participantes más agresivos dentro del reality”

En una conversación con Publimetro, Botota reaccionó a los dichos de Angélica y le respondió a su excompañera de encierro. “Mentira, agresivo yo jamás, para mí una persona agresiva es alguien que te pega. Lo que pasa es que mi lengua es más rápida que mi mente, entonces ante eso no puedo hacer nada”, partió.

“La dejaba en su lugar nomás, le decía cosas que nadie se atrevía a decirle. Por eso yo creo que me ve como agresivo, porque nadie se atreve a decirle las cosas en su cara y yo se las dije”, agregó la comediante.

Sobre el episodio en particular cuando le sacó a colación de que no es mamá, Botota dijo escuetamente: “ay pobrecita, lástima”.