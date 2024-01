“No quiero que me avejenten”: Martín Cárcamo y la condición que puso a los concursantes de la versión juvenil de “¡Qué dice Chile!”

A pocos minutos del estreno de la versión juvenil de su ya consolidado programa de concursos “¡Qué dice Chile!”, que desde las 18:50 horas emitirá el primer episodio de su renovada propuesta en las pantallas de Canal 13, su animador, Martín Cárcamo, reveló haberles dado una sola condición a los nuevos participantes.

“No dejo que me digan ‘don Martín’, ni ‘tío Martín’, ni ‘usted’. Siempre se los digo antes de partir el programa, que no quiero que me avejenten”, lanza de entrada el rostro del 13, quien pese a su denodado esfuerzo por generar una relación más informal con los jóvenes que participarán del espacio, es un hecho que “igual muchas veces se les sale el ‘usted’”.

Con todo, Cárcamo reconoce en conversación con la propia señal que este renovado formato de concursantes “es un programa perfecto para ver este verano, porque vamos a tener compitiendo a jóvenes, lo que siempre es refrescante”.

“Este programa me renueva y me vincula con públicos nuevos. Además, integramos algunas dinámicas diferentes, con un challenge físico para contestar una de las preguntas y unas preguntas en video con momentos divertidos o históricos de la televisión que los muchachos no han visto”, agrega el conductor de “¡Qué dice Chile!”, quien reconoce estar viviendo una especie de rejuvenecimiento televisivo gracias a este nuevo formato.

“Me siento igual como cuando tenía 30 años y hacía ‘El último pasajero’ (en TVN), aunque tengo más canas. Rescaté muchas cosas de los programas juveniles que hacía, sumándoles la experiencia que he ganado con los años. Yo creo que los jóvenes ven tele si la oferta es atractiva, eso lo veo con mis hijos, que no ven tele como lo hago yo, pero si algo les gusta, lo ven. Creo que si logramos ser atractivos, el público vuelve”, aseguró.

