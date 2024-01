Aline Kuppenheim pone paños fríos a discusión por cultura: “Es pensamiento mágico pensar que un gobierno va a solucionar un tema tan complejo”

Las críticas hacia el rol cultural del Gobierno ha sido tema de conversación mediática entre los actores. Primero fue Amparo Noguera, quien aseguró que se sentía decepcionada.

“No se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”, dijo en conversación con Radio Futuro, suscribiendo luego a sus palabras, Francisco Melo y Luis Gnecco.

Ahora fue el turno de Aline Kuppenheim, quien también en conversación con la misma estación radial, dio su opinión al respecto.

“Hay una comprensión errada y muy superficial sobre un tema que es complejísimo, que no da ni siquiera para una entrevista, eh, Porque es tan complejo y que tiene que ver con cómo se han llevado, y que no lo va a solucionar un gobierno, como se ha llevado durante 50 años el tema de la cultura en Chile”, manifestó la actriz.

Consultada sobre si se ha sentido defraudada, contestó que “yo creo que es un poco un pensamiento mágico pensar que un gobierno va a solucionar un tema tan profundamente complejo como el de la cultura en Chile”.

Pero además, fue más allá respecto a la discusión parlamentaria del tema, “lo lo veo desde los políticos en el Congreso cuando se aborda el tema, incluso los convencionales en la primera y en la segunda, para que hablar. Tampoco le dieron el peso, porque tendemos a relacionar el tema de la cultura con algo secundario que tiene que ver con la diversión, la entretención, el pasatiempo. Decimos que claro que es el alma del pueblo. Y sí, estoy de acuerdo que es el alma, pero también es el cuerpo y también es la mente del pueblo. La cultura es cómo convivimos, cómo somos, quienes somos”.