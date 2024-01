“Como el Andrés Velasco...”: Helhue Sukni reveló cómo le gustaría que fuera su próxima pareja

La conocida abogada Helhue Sukni fue invitada al próximo capítulo del programa de YouTube, Sin Editar, el cual será estrenado mañana miércoles 3 de enero, a las 20 horas. En la instancia habló de todo con Pamela Díaz, quien entre otras cosas, le preguntó sobre su hombre ideal y por qué no está pololeando hoy en la actualidad.

Según el adelanto del programa animado por La Fiera al cual tuvo acceso Publimetro, Sukni contó que entre el trabajo, el estrés que este le provoca y los hombres que la han decepcionado, siente que está bien lejos de encontrar nuevamente el amor, aunque ojo que no pierde la esperanza.

Si bien aseguró que prefiere tener “medio millón de dólares” antes que un hombre a su lado, igual habló de su amor platónico y cómo debería ser esa persona especial en caso de que llegara su vida.

“Yo prefiero a un gallo que sea brillante (inteligente) a uno que tenga plata (...) mientras no llegue un hombre que me merezca yo no me voy a meter con nadie. Tiene que ser alguien que me merezca de verdad”, aseguró de entrada.

Fue ahí que Pamela Díaz le preguntó qué pasaría si es que un galán la invita a comer de la nada, a lo que Helhue respondió que “primero voy a cacharlo y después voy a comer, si me dice ‘vamos a cenar’, ay no ¡qué ordinario!, ya lo despacho (...) además la tiene que pagar él, si él está invitando”, explicó como parte de los requisitos.

“No se dejen llevar por cualquier atorrante”

De todas maneras, Helhue reveló sin problemas que sentía cosas por el ex candidato presidencial “Andrés Velasco, el ex ministro de Hacienda de la Bachelet, él es mi amor platónico”.

La revelación llamó la atención de la Fiera, pero no volvió a conversar del tema hasta que le preguntó directamente a Helhue cómo sería su hombre ideal. “Como Andrés Velasco” insistió Sukni, haciendo reír a Pamela mientras que agregaba que “tiene que ser economista, regio e inteligente, por mientras estoy sola hasta que llegue alguien que me merezca”, repitió.

En ese momento, la animadora le pidió que le enviara un consejo a las mujeres que buscan el amor, a lo que Helhue respondió: “Que se valoren a sí mismas, y que no se dejen llevar por cualquier atorrante”, destando las risas de La Fiera y su equipo de trabajo.