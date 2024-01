“¡Cómo puede ser tan tonta!”: Raquel Argandoña sobre la periodista de Canal 13 que se iba a casar con un “estafador de Tinder”

En el último capítulo de “Tal Cual”, los animadores José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña comentaron junto a Jordi Castell el caso del “estafador de Tinder” chileno, el cual se iba a casar con una periodista del matinal de Canal 13, Ana María Silva.

A primera instancia, la animadora demostró su lamentar por lo que vivió la profesional, y comenzó con sus preguntas: “¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Cómo ella no se dio cuenta?”, fueron las primeras dudas que ella planteó.

Argandoña seguía consultando sobre cuánto tiempo estaban juntos al fotógrafo, quien no tenía la cifra exacta. “Cuánto tiempo de relación tuvieron que ella no notó algo extraño. Una persona puede ser ilusa, pero claro... para llegar a casarse”, señaló.

“Perdona que te lo diga”

Jordi le prestó ropa a la periodista, y quería desviar al tema a una conversación más macro sobre enamorarse de una persona a la cual no ha visto, e incluso llegar a prestarle dinero a ésta. “Algunas personas no saben escanear, son ilusas”, agregó el periodista.

“Primero, tiene que tener un trabajo estable el tipo, ¿nunca le conoció el trabajo?”, seguía consultando Raquel., y Jordi especuló que nunca le preguntó. “Ya, perdón, pero ella es una mujer periodista preparada, pero ¡Cómo puede ser tan tonta! Perdona que te lo diga”, lanzó Raquel.

“Si tú estás con una persona primero (tienes que saber) si trabaja o no trabaja, sus estudios, si tiene plata o no. Me invita a comer, de dónde sale (el dinero) si es que no trabaja. Si tiene empresa, cuáles son, dónde vive, arrienda o no, quién es su mamá o su papá, cuál es su historial un poco”, aconsejó la animadora.

La identidad del hombre en cuestión es Marcelo Becker Ramirez, quien se aprovechaba de sus conquistas a quien manipulaba para sacarles dinero, y dejó a una de ellas con una deuda de $100 millones de pesos, de acuerdo al reportaje de Mega Investiga.