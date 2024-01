“¡Jani Dueñas, te desubicaste mal!”: ‘El Ranty’ desclasifica incómodo momento que vivió en ‘La Divina Comida’

El influencer Rantés Verdugo, más conocido como El Ranty, estuvo hace un par de años como uno de los comensales invitados a la Divina Comida, sin embargo, ahora acaba de contar que se sintió muy incómodo con un comentario que hizo la voz en off del programa, interpretada por la comediante Jani Dueñas.

En particular, todo ocurrió cuando el Ranty era el anfitrión en su casa y presentaba los platos que serviría a los demás participantes: la influencer Ignacia Antonia, la bailarina Kathy Contreras y el actor Eyal Meyer. Fue ahí que les contó que su madre, quien había fallecido recientemente en pandemia, le había enseñado a hacer una de esas comidas.

El tema es que cuando se emocionó, la voz en off de Jani Dueñas dijo algo que a él no le gustó o eso dijo al menos como invitado al podcast “Entre Nos” de Radio Carolina, espacio donde dio a entender que la comediante se burló de su pena.

[ LEE TAMBIÉN: Eliana Albasetti reveló que recibió graves amenazas por estar en contra del rodeo: “Estuvimos con escoltas” ]

“Me hizo una chanchada y no se la perdono”

El Ranty contó que hasta el día de hoy le duele lo que dijo Jani Dueñas en el programa de comida y que recién ahora se atreve a revelar.

“La Jani Dueñas también me hizo una chanchada, y no se la perdono, pensé en funarla en algún minuto después de la Divina Comida”, comenzó diciendo en el programa de Radio Carolina.

Luego explicó qué fue lo que pasó: “Yo estaba explicando el plato de mi mamá, de dónde venía y toda la cuestión, me empecé a emocionar hablando de mi mamá y la Jani como es voz en off dice ‘aaah, ¿se va a poner a llorar?’” , relató.

“Desubicadísima, y me meto a twitter y la gente puso ‘¿cómo le dice esa we... al Ranty?’, la gente apañándome a montones, muchos y muchos miles de tuits. Yo así quedé en blanco, dije ‘no puedo creer esta tontera’, no puedo creer esta weá en serio”, agregó.