Pamela Leiva actualiza estado de salud de su mamá: “Está con un coma inducido y ventilación mecánica”

Pamela Leiva hizo un live de Instagram durante la noche, para denunciar que no la dejaron pasar en un peaje hacia San Antonio, mientras seguía en su vehículo la ambulancia en donde trasladaban a su madre.

La comediante dijo que no portaba efectivo en medio de la emergencia y que el personal que se encontraba en las casetas no la dejaba pasar y luego de unos minutos, finalmente otro conductor le pagó el peaje.

“A mi mamá la están trasladando al hospital de San Antonio, por la urgencia no tengo efectivo y no me dejan pasar el peaje y la ambulancia pasó con ella y no tengo efectivo, no puedo creer que estén haciendo esto”, manifestó la triunfadora de Viña del Mar.

Ya más tranquila y desde el Hospital de San Antonio, actualizó el estado de salud de su mamá. “Amores gracias por todos sus mensajes, mi mamá se encuentra estable, está con un coma inducido y ventilación mecánica”.

“Ahora nos toca esperar que la trasladen a otro hospital y que salga de esta”, terminó el mensaje.

Ya la madre de Leiva había sufrido graves problemas de salud, de hecho, la Navidad del año 2022 la pasó internada tras haber sufrido un infarto.