Pamela Leiva estalló en lágrimas: No la dejaron pasar en peaje por no tener efectivo mientras seguía a ambulancia con su mamá

La comediante Pamela Leiva hizo un live durante la noche, mientras vivía un complejo momento camino al Hospital de San Antonio. Su madre fue trasladada de urgencia en ambulancia, hacia el centro asistencial, sin embargo, ella quedó atrás en su vehículo, ya que no tenía efectivo para pagar el peaje.

En medio de la desesperación que no la dejaran pasar, Leiva comenzó a transmitir por Instagram: “a mi mamá la están trasladando al hospital de San Antonio, por la urgencia no tengo efectivo y no me dejan pasar el peaje y la ambulancia pasó con ella y no tengo efectivo, no puedo creer que estén haciendo esto”.

LEE MÁS: “Me comenzó a arrastrar por el suelo”: Motochorros atacaron a Yamila Reyna en Córdoba

“No sé qué hacer, no tengo efectivo, y no me dejan pasar”, decía insistentemente, mientras tocaba la bocina del vehículo con insistencia.

“Es que no hay nadie chiquillos, voy a hablar con el supervisor de turno y mi mamá va en la ambulancia”, señala Leiva y se pone a conversar con una trabajadora, con quien discute.

Después de casi seis minutos de en vivo, un joven se acerca y le pregunta si puede hacer una transferencia, a lo que la triunfadora de Viña del Mar, le explica que sí y que eso fue lo que pidió hace un rato. Mientras sube nuevamente al auto, alguien le dice-no se ve bien si la copiloto o alguien del peaje-que deje de transmitir y haga la operación bancaria desde su celular.

Si bien la mayoría de los seguidores empatizaron con su situación, otros criticaron el live. “Pame entiendo tu situación pero con tranquilidad se logra todo...es su pega, la gente necesita trabajar, ellos no tienen la culpa de los protocolos de la empresas”; “Igual seguro haciendo en vivo, pa que? Yo estaría buscando soluciones como transferirle a alguien y que me presten la plata...no se, es súper delgada la línea entre querer “visibilizar las injusticias” y caer en el show”.

También hubo personas que le aconsejaron pasar con fuerza la barrera, ya que era una emergencia y luego asumiera el parte o que le pidiera dinero a otro automovilista. “Me paso igual, y la mina nos cerró la ventanita en la cara, nos dijo que teníamos que solucionarlo nosotros, me tuve que bajar súper nerviosa porque teníamos una fila enorme atrás , pedirle al del auto de atrás que me diera efectivo y yo le transferí!! Hasta cuando los peajes no tiene para pagar con débito!!!! No siempre se lleva efectivo, son unos payasos”; “Pídele a cualquier persona, siempre hay gente buena, después se lo das, te conocerán”.