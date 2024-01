“Puro tonguito del señor Julito”: Claudia Schmitd puso en duda la soltería de JC Rodríguez luego de filtrarse foto junto a Natu Pau

Claudia Schmitd puso anoche en duda las declaraciones que dio hace algunos días Julio César Rodríguez a Pamela Díaz respecto de su actual estado sentimental, donde le aseguró a la Fiera estar soltero luego de terminar su relación amorosa con Natu Pau.

La uruguaya aseguró en el programa “Zona de estrellas” que el rostro de CHV habría mentido respecto del estado de su relación con Natu, más aún luego de filtrarse en redes sociales una fotografía de la pareja durante un viaje a Europa.

Las dudas de Schmitd con Julio César Rodríguez

“Yo le pondría la canción ‘Mentira, tú vida siempre ha sido una mentira (...)’. El porqué (de confirmar su soltería) está claro”, lanzó Claudia, quien apuntó sus dardos a una eventual campaña comunicacional de Rodríguez en la previa al Festival de Viña del Mar.

“Viene el Festival de Viña. Recordemos que siempre él en ese festival se manda un show. Hace algún cartel, mandando mensajes para otras chiquillas, por ahí creo que va la cosa”, aseguró.

Respecto al motivo que tuvo Jotacé para sincerar que estaba soltero, pese a la fotografía filtrada, Schmitd indicó en el programa farandulero que “y bueno, esta relación seguramente va y viene, todo el rato, pero yo siento que es pura mentira, puro tonguito del señor Julito”.

Sobre el final de su comentario, la exmodelo de “Morandé con Compañía” ironizó con la supuesta soltería de Rodríguez.

“También siento que no le ha quedado claro que todavía, no puedo, que él esté soltero, yo no le voy a dar bola, entendés (sic). No entiende razones. Dijo ‘Ah, llegó la Claudia, 2024. Claro, estoy listo. Me quedo soltero en este minuto, a ver si tengo alguna chance’. Pero no, no la va a tener. Ninguna chance”, cerró.

