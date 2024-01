Yamila Reyna sobre el violento robo que sufrió en Argentina: “Se llevaron el teléfono donde tenía los últimos mensajes de mi papá”

Esta mañana se dio a conocer que Yamila Reyna fue víctima de un violento asalto en la ciudad de Córdoba, Argentina, en donde dos hombres le robaron su teléfono con los últimos mensajes que le dejó su padre.

En este contexto, es donde la animadora habló de la terrible situación en el matinal “Buenos días a todos”, revelando que lo que más le afectó fue perder los recuerdos con su padre.

“No es el valor de lo que te roban, sino el contenido de lo que roban. Esas cosas no se devuelven”, declaró de entrada en el programa de TVN.

Posteriormente, relató cómo sucedió el hecho: “Fue a las 2 de la tarde en un barrio muy tranquilo, y ahí lamentablemente me agarraron dos motochorros. Uno de ellos se bajó y la reacción mía fue gritar para que alguien me ayudara, pero al ser una calle muy tranquila no salió nadie, y bueno, el motochorro que estaba arriba de la moto aceleraba para que no se escucharan mis gritos”, continuó.

Aunque no solamente le robaron sus pertenencias, sino que también sufrió agresión física de parte de los delincuentes. “Me tiraron de la correa de la cartera. Caí al suelo y como yo me aferré a no soltarla —tal vez fue un error, pero es un instinto y no se puede juzgar—, me veo en el suelo para pelear con esta persona, y le veo la cara, y estaba realmente sacado. Me miraba con odio tratando de sacarme las cosas y me arrastró por el pavimento; por eso me lastimó”, recordó.

“Cuando le vi la cara dije: ‘Voy a soltar esto’, porque tenía miedo que sacara un arma y lamentablemente se fueron. No tuve tiempo de reaccionar, porque me bajé de un Uber, iba a entrar a la casa, y mientras esperaba aparecieron en ese segundo, y pasó esto”.

La pérdida de los recuerdos

Eso sí, Yamila Reyna hizo énfasis en que no estaba interesada en las cosas materiales, sino que en los audios de su padre que hasta el momento no ha podido recuperar.

“Se llevaron varias cosas que para mí no tienen valor, pero se llevaron el teléfono donde tenía los últimos mensajes que me había dejado mi papá en un grupo familiar”, contó.

Finalmente, la comediante expuso uno de los últimos mensajes que habría recibido de su padre, frase que tiene tatuada en su brazo: “La sangre es nuestra, el talento es tuyo”.