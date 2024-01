“Yo me meto una pila…”: el polémico video con confesión de Nicolás Solabarrieta

Durante el fin de semana Nicolás Solabarrieta, Guarén y Fabio Agostini se mostraron en fiestas y compartiendo el Año Nuevo en redes sociales, luego de su salida de Tierra Brava.

En este contexto y mientras Solabarrieta y el español se dirigían a una carrete, se grabaron conversando en el auto, y dentro de la cual el exfutbolista, lanzó una frase que lo tiene en el centro de la polémica.

“¿Y tú te pones muy loco en las fiestas?”, le preguntó Agostini a su amigo, y el hijo de Fernando Solabarrieta le aseguró que “no, yo soy tranquilo”.

Hasta ahí todo bien, hasta que se lanzó la frase: “yo me meto una pila…”.

Esto luego de que Infama capturara el momento y consultara a sus seguidores sobre si entendían bien lo que decía Solabarrieta. Y sí, coincidieron en que se refería a tomar una pastilla de éxtasis en las fiestas.

¿Qué es lo que dice Nico Solabarrieta? pic.twitter.com/poPJO0iCjY — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) January 2, 2024

Mientras en Tierra Brava...

Mientras lo de los videos ocurre en tiempo real, en la transmisión de ‘Tierra Brava’ Nicolás Solabarrieta se enfrentó con Jhonatan Mujica luego de conocer que Guarén y el modelo se besaron en una actividad.

Al enterarse del beso de Valentina Torres y Jhonatan en la fiesta, Nicolás dejará las cosas claras ante los amigos.

“Yo no te lo hubiera hecho a ti, pero no significa que haya estado mal. Uno, es un piquito; dos, con la Guarén no tenemos nada formal; y tres, si ella te lo quiso dar es por algo, creo que tiene la confianza para hacerlo sin que se complique”, le dijo Nicolás a Jhonatan mientras sostenía en sus brazos a La Guarén.

“Yo no hubiera llegado a ese punto (...) no te lo hubiese hecho, para mí una mina que se besa con un amigo ya está, era, no hay chance...”, finalizó tajanemente Nicolás Solabarrieta.

A Jhonatan le preguntaron quién podría ganar su corazón ahora que se fue Pamela Díaz y el modelo respondió que la Guarén, por ser la mujer con más mente abierta del reality. Fue entonces que “la ratona se acercó” a Jhonatan y le dio un besito.