¿Arturo Longton a la friend zone?: Shirley Arica entra a otro reality y la esperanza del amor se disipa para “la leyenda”

¿Arturo Longton tendrá opciones con Shirley Arica? Esa es la pregunta que se hacen exintegrantes de ‘Tierra Brava’, como también los cercanos a “La Leyenda” y los programas de espectáculos.

El eterno de los reality se separó de su esposa y ahora libre perseguirá su felicidad en Perú, aunque con todo a cuestas, porque Shirley entra a un nuevo encierro.

Es así como lo comentaron en ‘Zona de Estrellas’ y como también la peruana lo publicó en sus stories, en donde mostró una nota de prensa en donde junto a su nombre aparece el de otros, para formar parte de ‘La casa de los Famosos 4′.

Storie de Shirley Captura Instagram

Si bien hace un par de días Longton le dijo a su amiga Pamela Díaz que viajaría a Perú, ya que tenía que saber “si estamos juntos o no”, todo indica que la relación no prosperó. Primero por el ingreso de Shirley a otro programa y también por un video que subió, en donde aparece cantando a Maná, “Se me olvidó otra vez”, y fue tomado por muchos como una indirecta a Longton.

La panelista de ‘Zona de Estrellas’, Claudia Schmitd, entregó su opinión al respecto y fue tajante: “yo creo que el único que está completamente desubicado es Arturo, me da la impresión la chica no está ni ahí con él, creo que acá fue una historia que se vivió y que ya pasó, pueden continuar como amigos, me da la impresión que no esta pensando ni en él”.