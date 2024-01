Catalina Saavedra comenta palabras de Robert Pattinson: actor señaló que merecía un Óscar

Una de las actrices nacionales talentosas- pese a manejarse a bajo perfil- es Catalina Saavedra. Además de diversos trabajos en cine, teatro y televisión, recientemente fue nominada en los Independent Spirit Awards, tradicionales premios cinematográficos de Estados Unidos.

La intérprete fue valorada por su participación en el filme “Rotting in the Sun”, de Sebastián Silva, y compite en la categoría Mejor actriz de reparto.

Para Catalina, la nominación a los Independent Spirit Awards “fue una sorpresa porque yo trabajo en las películas, digamos que las grabo y ahí ya no me entero más. No soy de esas actrices que anda preguntando qué va a pasar ni nada. Entonces fue una sorpresa súper linda”, reconoció en diálogo con Página 7.

Aismismo, enfatizó que “también admiro un poco la movida de los productores porque todos estos premios tienen que ver con alentar sus producciones. Así que estoy muy contenta”.

Sobre el reconocimiento que ha logrado su carrera como actriz a nivel internacional, en contraste con lo ocurrido en Chile, Saavedra asume una actitud humilde. “Yo creo que a otras personas les ha ido mejor internacionalmente que a mí”, advierte.

“Agradezco todo tipo de homenaje y de alabanza hacia mi trabajo porque, la verdad, es que uno lo hace, ya sea nacional o internacional, con el mismo amor, con el mismo compromiso”, afirmó la protagonista de la película “La nana”.

“Digamos que no soy muy, muy terrenal para eso. Y obviamente que me fascinan las nominaciones de aquí y nada, soy muy agradecida siempre del público, pero también soy muy consciente del trabajo que hago”, añadió.

Los halagos de Robert Pattinson

Cata también ha recibido el espaldarazo de figuras de renombre mundial. A fines de septiembre de 2023, nada menos de el actor hollywoodense Robert Pattinson solicitó el Óscar para la chilena por su trabajo en “Rotting in the Sun”.

Sobre este halago, Catalina no hizo aspavientos de sus palabras. “Amoroso, ¿qué más voy a decir? No lo conozco”, indicó.

“También sé que él fue parte de la producción de ‘Rotting in the Sun’. Entonces también creo que hay ahí un aliciente para su propio negocio. No, amoroso, yo lo agradezco y además, estupendo”, explicó.

En este sentido, sincera que no le emociona la eventualidad de ser nominada para una estatuilla Óscar. “No es mi sueño, pero para nada. O sea, si llega bacán, pero no iría”, asegura.

“Haría lo que hizo Marlon Brando. Sí, ahí tengo mis diferencias y bacán que existan los premios, pero tengo mis opiniones y siempre agradecida, partiendo por eso”, contextualizó Catalina.

Cabe señalar que Marlon Brando rechazó un Óscar para manifestar su protesta por el trato que la Academia brindaba a los pueblos indígenas americanos.