“Como que me aburre. Como que me da igual”: Fabio Agostini tiró la toalla con Fran Undurraga

Fabio Agostini ha probado muchas cosas en Tierra Brava. Se ha intentado acercar a varias de las chicas del encierro y hasta logró acercarse a Pamela Díaz y a Nicole Block. Ahora su pretendida era Fran Undurraga, pero después de las citas rápidas algo parece haberse quebrado.

Al “Musculoso Canario” no le parece interesante la modelo viñamarina: “Como que me aburre. Como que me da igual ¿sabes?” le comentó a Junior Playboy.

¿No olvida a Pamela y a Nicole?

LEE MÁS: Fran Undurraga reveló que tiene “tendencias sadomasoquistas”: “Me gusta ahorcarlos, agarrarlos fuerte...”

“He hecho un poco es el esfuerzo y... O la llamo y sigue de largo y se va a las vaquitas, la llamo, vuelve y se va al cerdito...”, le decía a Junior, que sólo se reía.

“No me despierta ese interés como tenía con Pamela o Nicole, hice esfuerzo, con ellas me daban ganar de conversar, conocernos, reírnos...”, reflexionó el español.

Sadomasoquismo

En una actividad de citas rápidas entre los participantes, en las que conversaron de temas íntimos, Fran le confesó a Junior que tiene “tendencias sadomasoquistas”.

“Me gusta ahorcarlos, agarrarlos fuerte, que estén sufriendo pero gozando”, admitió.