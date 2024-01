“Estaba el marido escondido”: Roberto Cox desclasificó propuesta hot de joven “muy bonita”

El periodista de CHV, Roberto Cox, desclasificó la ‘propuesta indecente’ que recibió tiempo atrás, de una bella joven, quien intentó seducirlo para intimar delante de su pareja. Así lo contó en el programa “Podemos Hablar”, capítulo que saldrá emitido este viernes.

“Salí una noche a bailar con amigos y se me acerca una chica muy bonita para saludarme, me agarra las manos, me empieza a bailar y entre mí dije ‘ésta es la mía´”, reveló. Sin embargo, la mujer estaba con su marido.

Para su sorpresa, el hombre se acercó amistosamente a saludarlo y lo invitó a su casa para que continuaran la fiesta, sin imaginar lo que la pareja tenía pensando.

[ Millonaria recaudación: Seguidores de Cesarito abrieron la billetera por Luis Pinto ]

“Tenían una casa diseñada para hacer fiestas en la que me hacen un tour y la dueña de casa me dice que me quiere mostrar una habitación y cierra la puerta con llave y me dice ´'vamos, démosle’”, le propuso la mujer.

Según contó el conductor de noticias matinal, él no estaba dispuesto a entregarse a la pasión tan fácilmente, así que rechazo el sugerente ofrecimiento.

Roberto Cox fue invitado a hacer swinger

Producto de ello, al querer retirarse del lugar, se equivocó de puerta e intentó abrir la puerta del closet sin obtener resultado, encontrándose con una gran sorpresa.

“Intento abrir y no se abría, vuelvo a intentar y escucho ruido al interior. Ahí caché todo, la puerta estaba diseñada con un vidrio que permitía ver de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro... estaba el marido escondido adentro”, reveló.

Finalmente, aseguró que tras el asombro, salió raudo del lugar, sin mirar hacia atrás.