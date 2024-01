Millonaria recaudación: Seguidores de Cesarito abrieron la billetera por Luis Pinto

El youtuber César Quispe, más conocido como Cesarito, realizó una millonaria recaudación junto a sus seguidores para ir en ayuda de Luis Pinto, quien sufre de cáncer al colon.

Pinto saltó a la fama el año 2006 en el programa Cara y Sello de Mega, cuando fue comparado con un modelo argentino de pasarela.

Ahora, volvió a la palestra debido al documental “Giro Transversal” que Cesarito realizó sobre su vida, donde uno de los momentos que más revuelo causó fue cuando Pinto acusó a Felipe Avello de publicar imágenes íntimas de él cuando trabajaron juntos. Todo, bajo el contexto de una humorada, pero la cual no contó con su consentimiento.

Debido a esto, el fundador de Criticas QLS, realizó un live de Youtube para explicar que el motivo del documental no era funar al comediante, momento donde aprovechó de reunir dinero para Pinto.

En sus historias de Instagram, reveló que, hasta ese momento, sus seguidores aportaron un total de $6.800.000.

Cesarito se defiende de críticas

“No piensen que esta hueá es para funar a gente. Los que me conocen saben cómo soy, pero saben que las funas es algo que detesto, nunca me han gustado y mucho menos con alguien como Felipe Avello que no me va ni me viene. Nunca me ha hecho nada el culi..., ¿por qué habría de odiarlo, de dónde sacaron eso?”.

“Yo quería que se viera el documental y que la gente hablara de él, y la gente lo está haciendo. Y si además de eso podemos ayudar a juntar plata para el Luis Pinto, bacán, pero eso no significa que estoy tratando de ser superior moralmente”, señaló.

Además, explicó por qué motivos no incluyó a Felipe Avello en el documental, ante las delcaraciones que emitió Luis Pinto contra él.

“No nos pusimos en contacto con Felipe Avello; primero, porque me da cuco que este hueón está tan urgido con que hablen de esa era, dije de repente este loco va a querer boicotear la hueá. Y segundo, que cuando pregunté, me dijeron no, este loco no da entrevistas”, fueron parte de sus palabras.

Finalmente, Cesarito abrió la opción para entregar donaciones en dinero, recaudando más de seis millones de pesos que irán en ayuda de Luis Pinto, quien sufre cáncer de colon, consignó La Cuarta.