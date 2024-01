Luis Pinto, el modelo con cáncer que provocó la funa a Avello: “Con todo lo que ha lucrado espero me dé una manito porque lo necesito”

Sin críticas, pero con el deseo de recibir un espaldarazo de parte del humorista, Luis Pinto, el modelo que provocó la primera funa del año a Felipe Avello, sinceró este miércoles que tras conocerse de sus problemas de salud lo único que espera del standupero es que lo apoye en su tratamiento contra el cáncer al colon que padece.

En conversación con lun.com el hombre de 47 años, que en 2006 participó del programa “Cara y sello”, de Mega, y que tras un documental realizado por el youtuber “Cesarito” gatilló las críticas de los usuarios de redes sociales contra Avello, contó de su duro presente y las disculpas públicas que realizó el humorista por haber usado un video suyo, donde apareció desnudo, durante uno de sus shows.

La petición de Pinto a Felipe Avello

“Me he acordado mucho de Felipe durante los años, le mandé videos, palabras pidiendo si por favor era capaz de ayudarme. Nunca lo hizo, y yo a él lo estimo mucho, fuimos amigos por más de 15 años”, sinceró Pinto.

“Espero que vea mi realidad y me ayude, que no me ignore, que con todo lo que ha lucrado me dé una manito porque lo necesito, poder hacer shows a beneficio”, prosiguió el modelo, quien aseguró que “en mi cabeza no está la maldad con él ni con nadie, Felipe sabe lo que hizo, por eso pide disculpas”.

“Yo quiero estar tranquilo y bien. Sólo espero que se haga justicia, que me apoye sólo en este momento porque estando bien de salud voy a tener mis manos y pies para trabajar. No me estoy victimizando, no busco llenarme los bolsillos ni que me regalen las cosas, y tampoco me los llené antes”, afirmó.

“Estuve nueve días en la UCI, y sólo pensaba en mis dos hijas hermosas, mi mamá, mi familia. No lo he pasado bien, hay días que todo me tira a la cama. Tras el documental (de Cesarito) me han tirado mucha buena onda, me han escrito palabras lindas por mis redes (@luis_pintooficial en Instagram y @luistoker20.tv en TikTok) y me han pedido disculpas gente que no tiene por qué hacerlo porque yo no soy un dios. Estoy muy agradecido de ese respaldo. Siempre he tratado de luchar por lo que he querido, como mi sueño de seguir en televisión. Me gustaría estar en programas, y mi sueño es ir a una gala del Festival de Viña (...) yo sólo quiero sentirme feliz”, finalizó.

