Claudia Schmitd sembró la duda: dice que la bajaron de ‘La Divina Comida’ tras opinar de denuncia contra Julio César Rodríguez

El animador de “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez, se vio envuelto en una polémica, luego de que el notero Patricio Vergara lo acusara de haber tenido una violenta actitud en el pasado, cuando trabajaban en el programa de Mega “Mira quién habla”, y JC era el big boss.

El tema fue abordado en el programa ‘Zona de Estrellas’, donde Claudia Schmitd sacó a relucir que luego de que entregara la opinión al respecto, la bajaron de ‘La Divina Comida’.

“Les puedo contar que yo estaba lista para La Divina Comida de ahora, 8, 9, 10 de enero, con una mesa, con mi querido Kike Morandé, Ángeles Araya y Belloni y sin embargo, yo vine a este programa de invitada, porque necesito trabajar y una familia que mantener”, comenzó a contar.

“En menos de 24 horas me llaman de la producción, para decirme que me iban a cambiar la fecha, y que me volverían a llamar”, agregó.

De esta forma, la uruguaya, dijo que “ese día vine de invitada, tocamos el tema de Julio César Rodríguez con la denuncia que le hizo Patricio Vergara y di mi opinión y me llaman que no iba a poder estar presente, ¿mano negra? juzgue usted”, sentenció.

JC Rodríguez desmiente acusación de notero

“Me extraña que Pato Sotomayor se preste para esto (animador del programa donde fueron emitidas las declaraciones), equivale a que en el 2042 alguien diga que lo trataste mal porque no llegaste con una cuña, es súper maletero”, le dijo JC a Luis Sandoval.

Lamentó las acusaciones, puesto que según los recuerdos que tiene de esa época, él fue un verdadero padre para la camada de periodistas que comenzaban en el reportero de farándula.

“Creo que en ese equipo fui papá, amigo, profesor, trabajé 20 horas al día para sacarlo adelante con el grupo de periodistas que partimos’”, recordó.