“Fui el que más te extraño de todos los hue…, lejos”: El esperado encuentro entre Shirley y Arturo Longton en “Tierra Brava”

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Shirley Arica ingresó nuevamente a la casona tras irse por algunas semanas debido a una grave lesión.

Uno de los más sentió la ausencia de la rostro de farándula peruano fue Arturo Longton, quien ha declarado en varias ocasiones que tiene sentimientos por su compañera.

El esperado reencuentro entre ambos participantes se dio cuando el jugador llegaba del médico, esto luego de sufrir una fuerte caída en la competencia por equipos.

“Estás bien. Te vi de lejos y dije ‘¿Ese nuevo integrante quién es?’”, lo piropeó la peruana al verlo.

“El día en que te fuiste fui el que más te extraño de todos los hue…, lejos”, le dijo Longton, ante lo que Shirley aplaudió: “¡Eso es lo que quería escuchar! Después de un año al fin me dices algo productivo”.

Los sentimientos de Longton

Cabe recordar que hace solamente un par de días que Arturo reveló sus verdaderos sentimientos por Shirley Arica, y de pasada, aclaró que no hubo un tercer involucrado en su quiebre matrimonial y que el único culpable fue él.

“Podrán ver muchos comentarios desubicados míos, pero soy humano y me equivoco constantemente, pero que no quede duda alguna que seguí mi corazón y contra eso no se puede luchar”, escribió en su cuenta de Instagram.

“A mi nadie me pautea y nadie se atreve a decirme lo que tengo que hacer porque ya me conocen...Ser, no tratar de ser...La autenticidad supera al personaje, es mi lema... Cada uno tiene un rol y no critico al que crea un personaje por que da contenido”, continuó.

“En mi caso viví de todo, risas, llantos, faltas de respeto de las cuales de algunas me arrepiento.. Y que las cague y me comporte como un weon lo tengo claro, pero enamoré de verdad y no me da vergüenza decirlo”, sentenció el chico reality.

