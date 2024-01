“¡Mi mamá está despierta!”: Pamela Leiva entregó esperanzadora actualización sobre el estado de salud de su madre

El día de ayer, la querida comediante Pamela Leiva preocupó a un país entero después de que reveló que su madre tuvo que ir a Urgencias tras una complicación médica. La comediante siguió a su mamá detrás de la ambulancia, pero se encontró con un frustrante obstáculo.

Pamela conmovió a todo Chile tras publicar el desgarrador registro de cuando no la dejaban pasar por el peaje por no tener efectivo para cancelar, aunque estaba sufriendo una emergencia.

Posteriormente, la exparticipante de “1810″ reveló que su madre estaba más estable con un coma inducido y ventilación mecánica. Su madre respondió bien a los tratamientos, sus pulmones se desinflaron y los altos niveles estaban bajando.

“¡Mi mamá está despierta!”

Durante la tarde de este jueves, Pamela Leiva subió una historia desde el Hospital San Juan de Dios de Los Andes en donde entregó una prometedora actualización sobre el estado de salud de su madre. “Estoy saliendo de la visita, ¡mi mamá está despierta! y la extubaron”, señaló evidentemente contenta.

“Me contaron las enfermeras de que cuando despertó, le sacaron el tubo y pudo hablar, dijo: ‘soy de Santiago, la mamá de Pamela Leiva’. Así que está contenta, le dije que había sido noticia nacional”, reveló entre risas la comediante.

“Está bien, está mejor de ánimo. No podía hablar mucho porque como la extubaron, tiene unos hematomas en la tráquea”, detalló la triunfadora del último Festival de Viña.

Finalmente, Pamela Leiva contó una anécdota sobre lo sucedido con su madre, mientras estaba en el Hospital. “Es muy loco porque me dijo que mientras estuvo con el coma inducido, soñaba con todos nosotros. Claro, ayer cuando vine a la UCI, me decían ‘háblele, no sabemos si escuchan, pero puede ser’. ¡Estoy contenta!”, cerró.