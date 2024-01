Pamela Leiva actualiza estado de salud de su mamá: “Está reaccionando bien al tratamiento”

En la madrugada del miércoles, la comediante Pamela Leiva hizo un live para relatar el complejo momento camino al Hospital de San Antonio. Su madre fue trasladada de urgencia en ambulancia, hacia el centro asistencial, sin embargo, ella quedó atrás en su vehículo, ya que no tenía efectivo para pagar el peaje.

“A mi mamá la están trasladando al hospital de San Antonio, por la urgencia no tengo efectivo y no me dejan pasar el peaje y la ambulancia pasó con ella y no tengo efectivo, no puedo creer que estén haciendo esto”, decía desesperada.

Luego de varios minutos, otro automovilista le pagó el peaje y puso llegar hasta el centro asistencial, para acompañar a su mamá.

Ya esta mañana más tranquila, actualizó el estado de salud de su madre, quien aún se encuentra en coma inducido y con ventilación mecánica.

“Le quiero dar las gracias a todos que me han escrito, mi mamá sigue hospitalizada en el Hospital de Los Andes, está en la UCI, sigue en coma inducido y con respirador mecánico”, partió contando.

“La buena noticia es que está reaccionando bien al tratamiento, sus pulmones se han desinflado y los niveles altos que tenía han bajado”, relató, explicando que la comenzarán a despertar de a poco y a desentubarla.