Pamela Díaz se fue en contra de Adriana Barrientos: “Se dedica a pelarme a pito de nada”

Una enemistad que llegó a su punto cúlmine en el reality “1910″ entre Pamela Díaz y Adriana Barrientos, la cual llegó a las manos, parecía haber terminado después de que la Leona fue entrevistada por la Fiera para su programa de Youtube, “Sin Editar”.

Sin embargo, eso está lejos de ser verdad. Adriana se ha declarado una de las enemigas de Pamela en su programa “Zona de estrellas”, y la involucrada se enteró de estos dichos, así que la tregua terminó y la mala onda continúa.

“Esa no me cae bien”

En la última edición de “Sin Editar”, Pamela Díaz entrevistó a Helhue Sukni y le consultó por sus amigas en la televisión, y dentro de ellas mencionó a Adriana Barrientos, lo que no fue bien recibido por la Fiera. “Ah, no esa no me cae bien”, señaló.

“Se dedica a pelarme a pito de nada, y sabe que no es así, pero lo hace a propósito. Yo digo ‘ya no voy a pelear’. Yo no la pesco, por eso”, comentó Díaz.