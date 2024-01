“Se supone que ahí...”: Paula Pavic reveló experiencia que tuvo con actual polola de Marcelo Ríos

Invitada al programa Podemos Hablar de CHV, Paula Pavic reveló detalles de su matrimonio con Marcelo Ríos, y la actitud irreconocible que adoptó el tenista cuando se separaron y decidieron tomar caminos diferentes. Todo esto, en el capítulo que saldrá emitido este viernes 5 de enero.

Dentro de la larga conversación con Jean Philippe Cretton, donde reveló el radical cambio de actitud de su exmarido, contó la vez que vacacionaron junto a la familia de la actual polola de Ríos, la joven de 18 años hija de su preparador físico.

[ “Vivió un momento único”: Lisandra Silva compartió experiencia religiosa en Turquía ]

“Ella se pone así en su Instagram, pero el apellido es Roberts. Ella es la hija de su personal trainer. En septiembre estuvimos de vacaciones todos juntos, con ella y sus papás. Se supone que ahí no pasaba nada”, desclasificó la empresaria.

Además, agregó que ahora se da cuenta que desde ese tiempo que el extenista se encontraba mirando para otro lado.

Paula Pavic sobre machismo de Marcelo Ríos

“Siento que esa también es una de las razones por la que tomamos la decisión, porque yo veía que él estaba con su vista en otro lado, no me refiero a ella en específico, pero sí siento que yo no era lo suficiente para él”, confesó.

Tras ello, reveló el incómodo momento que vive en su propia casa, puesto que Ríos le prohibe invitar a su madre, mientras que él lleva a su nueva pareja.

“A mí me da lo mismo siempre y cuando tengamos los mismos derechos si estamos en la misma casa, en el fondo, si él decide que él puede traer a quién quiera a su casa, no creo que sea justo que yo no pueda traer a quién yo quiera a mi casa, a mi mamá, por ejemplo”.

Además, indicó que por respeto, ella no sería capaz de hacerle algo similar.

“Yo no lo haría, yo no lo haría por respeto a él y a mis hijos, no lo haría. Yo creo que no lo dejaría entrar, obvio, pero tampoco yo lo haría”.

Respecto a si lo encuentra machista, se respuesta no dejó lugar a dudas.

“Él es muy machista, su papá, su entorno. Generalmente, yo creo que me muevo en un entorno muy machista, en el entorno familiar. Mi mamá es machista, su mamá es machista. Estoy acostumbrada a esa visión machista”, sentenció.