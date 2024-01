“Ya te caché papá...”: Dramática escena entre Armando y Marco será transmitida hoy en ‘Como la vida misma’

Una esperada escena ocurrirá esta tarde en el nuevo capítulo de ‘Como la vida misma’, momento en que finalmente Armando (Héctor Noguera), le dirá a su hijo Marco (Andrés Velasco) que sufre de Alzhéimer.

Todo sucederá luego de que Marco optará por quedarse en Santiago y no viajar al sur, para saber de una vez que está pasando con su padre, ya que no aguanta más la angustia de no saber qué cosa está ocultando.

Por eso, se irá a la casa de su padre, donde le dirá “por favor, córtala. Tú me enseñaste que antes se pilla a un mentiroso que a un ladrón. Ya te caché, papá. Yo sé que estás enfermo y quiero saber qué tienes”.

Armando seguirá tratando de ocultar la verdad, pero su hijo encontrará en ese mismo instante unos exámenes neurológicos que evidencian la enfermedad que está pasando el personaje interpretado por Noguera.

“Tengo alzhéimer, hijo. Tu viejo tiene alzhéimer”, le dirá finalmente según consigna Meganoticias, dando por terminado el misterio y dejando el nuevo drama en la mesa. Una realidad que ahora ya no tendrá que enfrentar solo, porque su hijo sabe lo que ocurre.

[ LEE TAMBIÉN: “No existe nada mejor”: Diego Muñoz asegura que el nacimiento de su hija le ha cambiado la vida ]