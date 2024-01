“Algo picante tiene este chiquitito”: Jhonatan Mujica besó a Miguelito en ‘Tierra Brava’

En el capítulo de este jueves de ‘Tierra Brava’, se vio una actividad que tuvo a los participantes compitiendo en traje de baño. La idea era que Matías Vega nombra una cualidad y todos debían arrojarle bombitas de agua a la persona que le acomodara el título.

La más “cero aporte” de la casa fue Shirley, la “más hedionda” fue Angélica, el más creído Fabio –quien, imaginándose que lo escogerían, salió corriendo y esquivó las bombas-, el más chanta y mentiroso Luis, y la más divertida Botota. Los más “calienta sopa” fueron Jhonatan y Shirley. “Que los demás se calienten conmigo no es mi culpa, pero lo acepto”, dijo el modelo. “Yo soy coqueta por naturaleza, pero no me he tomado ninguna sopa acá todavía”, respondió la peruana.

LEE MÁS: Miguelito aclaró su relación con Shirley Arica: “Si me hubiera gustado de otra manera se lo hubiera dicho”

La más peleadora, en tanto, fue Angélica. “Lo tomo como un halago, eso quiere decir que no paso desapercibida para ninguno”, replicó la “Fierecilla”. Luego, en la categoría “se cree sexy, pero no lo es”, todos le tiraron bombas a Junior, y como “el más rico de la casa” el más mojado fue Nico, incluso por parte de Daniela Aránguiz.

Además, durante la actividad, Daniela besó a Luis por primera vez desde que están juntos en el encierro. Así, la actividad pasó a ser una de “piquitos”, donde cada uno besó a quien quisiera: Fabio y Guarén besaron a Shirley; Angélica, Uriel y Arturo a Chama; Daniela Aránguiz a Jhonatan, Chama a Daniela; Botota a Fabio; Nico a Angélica; Junior a Daniela Aránguiz; y Jhonatan a Miguelito. Llegado su turno, Shirley besó a Arturo. Luis, por su cuenta, besó a Guarén, tras lo que, celosa, Daniela corrió y besó a Nico.

El beso de Jhonatan y Miguelito

Jhonatan, en su turno, eligió reventarle la bombita de agua a Miguelito para besarlo.

Luego de reventar la bombita de agua en la cabeza de Miguelito, Jhonatan lo tomó para besarlo y el comediante cerró y escondió sus labios lo que más pudo.

“Algo picante tiene este chiquitito”, reflexionó Mujica, ante la impresión y las risas de sus compañeros.