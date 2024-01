¿Nuevo romance en “Tierra Brava”?: Shirley admitió que le gusta Arturo Longton y que lo extrañó en su ausencia

Al parecer estaría todo pasando entre Shirley Arica y Arturo Longton, y es que la peruana admitió sus sentimientos por el chileno durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”.

Todo comenzó cuando se encontraba hablando con Angélica Sepúlveda y Jhonatan Mujica, quienes le estaban aconsejando qué hacer con Arturo.

“Tienes que hacer que caiga Arturo”, le dijo la “Fierecilla”, a lo que Shirley replicó que a ella le han dicho que no está con su esposa.

“Lo que pasa es que Arturo tiene una relación abierta con su esposa, él vive con su mamá y ella vive en otro lado. Están casados pero no juntos”, le explicó Angélica a una incrédula Shirley.

Aunque esto no es todo, ya que en un diálogo con Uriel reveló qué cosas le gustaban del chico reality, asegurando que “nunca en mi vida me había pasado algo así. Estoy re complicada. Me encanta”.

“Me divierto con él cuando habla. Como que podría estar horas hablando con él. Me gusta, me gusta, me gusta (...) Me parece gracioso, me gusta cómo habla, me gusta su cuerpo”, sostuvo.

La conversación con Arturo

En el mismo capítulo, Shirley y Arturo conversaron a solas en el patio, instancia donde aprovechó de decirle parte de sus sentimientos.

“Te he extrañado un montón”, le dijo la peruana. “Yo al otro día desperté y dije ‘¿Qué hago?’. Estaba aburrido. Y yo era el único, porque el resto estaban todos normal”, recordó Longton. Cuando Shirley le pidió que contestara si él también la extrañó, él reconoció: “Sí, te extrañé harto, andaba con una cara de 4 metros”.

Más tarde, Shirley le confesó que “nunca me había gustado alguien de 40, todos eran menores”.