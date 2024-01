“Quiere pantalla esta hu..., no eres nadie hu..., nadie te pesca”: La dura pelea entre Daniela Aránguiz y Daniela Castro en Tierra Brava

En el adelanto de ‘Tierra Brava’ se logró ver un extracto de la tremenda discusión que tuvieron Daniela Aránguiz y Daniela Castro, todo por la comida al interior de la casa hacienda.

Ya en el capítulo emitido este jueves, se vio que los participantes se quejaron incesantemente de que hay robos de comida, porque se encuentran desabastecidos de pan y huevos. “Si los veo en el refri nunca más vuelvo a perdonar los huevos. Hace 15 minutos el refri estaba lleno de huevos, y ahora los sacaron todos”, se quejó Nicolás Solabarrieta.

“Yo creo que los ‘Almacenes Castro’ se están zafando”, dijo Luis Mateucci, especulando con que Dani Castro es quien saca comida a escondidas.

La caliente pelea

En ese contexto, en el adelanto se ve que Aránguiz le dice a Castro: “Yo hablo lo que quiero, ¿qué me vas a callar tú?”

“No”, le decía una Daniela Castro desencajada y quien le pedía que le bajara a la discusión.

“Deja que se me baje la mierda que tengo contigo ahora ...”, le respondió Aránguiz, quien luego se lanzó con todo: “yo no soy una pendeja, que te quede claro Daniela, no te metai conmigo... sale entonces, sale entonces”.

Acompañada por ‘Futuro’, Castro le pedía a la polola de Mateucci que le dejara de gritar: “No me grites, aprende a hablar”.

“Sale de aquí”, le dijo Aránguiz, mientras Castro le preguntaba por qué la echaba.

“Quiere pantalla esta hueona, no eres nadie hueona, nadie te pesca”, le devolvió Aránguiz.

Luego se puede ver en el Cara a Cara que Aránguiz nomina a la exMaster Chef: “Yo soy una persona muy dadivosa y no soporto ver a mi capitán Fabio, muriéndose de hambre y que tú te adueñes de la comida de toda la casa y lo otro, me cargan los comentarios cizañeros..”.