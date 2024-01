Fernando Larraín reveló por qué no le decía a su papá “te quiero”: “Me cuestan mucho...”

El actor Fernando Larraín se confesó sobre la relación con su padre en su aparición en el programa de Mega, “La Cabaña”, el cual consiste en la convivencia de dos parejas de amigos famosos en una alejada casa en el Cajón del Maipo. Él participó con su entrañable compañero Felipe Izquierdo, quienes se unieron a la dupla de Denisse Malebrán y Catalina Olcay.

Durante la sobremesa, ellos mostraron una foto del protagonista de “Casado con hijos” y su padre con quien comparte nombre, y era conocido como el “Mago Larraín”. Ante esta imagen, Felipe le consultó si es que alguna vez se dijeron “te quiero”.

“Es que nosotros no nos tratábamos así. Me cuestan mucho las emociones, pero sabía que yo lo estimaba”, comentó Fernando, y su amigo complementó que eso no sucedió incluso en los últimos momentos.

Izquierdo le preguntó si es que existe un arrepentimiento de no haberle expresado sus sentimientos a su padre de manera explícita. “No me arrepiento porque mi papá sabía que yo lo amo”, cerró.