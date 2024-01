Jorge González habla sobre su presente creativo a 9 años de sufrir un ACV: “Estoy escribiendo nuevas letras”

Nueve años después del accidente cerebrovascular que marcó un punto de quiebre en la vida de Jorge González, el ex líder de Los Prisioneros sigue demostrando su resiliencia y creatividad. Aunque se vio obligado a retirarse de los escenarios por motivos de salud, González reveló que ha retomado su trabajo creativo y musical en una reciente entrevista con The Clinic.

“Estoy escribiendo letras nuevas”, confesó el aclamado artista, revelación que de seguro sorprenderá a todos sus fanáticos.

A pesar de no estar directamente involucrado en la industria musical, el músico se ha mantenido activo en el ámbito creativo. Actualmente, González compone letras para Adan Fresard, el hijo de su exesposa Jacqueline Fresard. En una declaración, compartió: “Yo escribo, no hago melodías. Él hace la música”. Aunque aún no se ha publicado nada, esta colaboración destaca la persistencia del artista en contribuir al mundo musical.

Adan Fresard, beneficiario de la experiencia y talento de González, lo describió como un “mentor clave para impulsar conceptualmente” sus ideas experimentales.

En cuanto a sus excompañeros de Los Prisioneros, Jorge González compartió sus opiniones. Respecto a Miguel Tapia, el actual vocalista del grupo, elogió algunas interacciones positivas, mencionando que ha visto “algunas cosas muy bonitas” en YouTube, y destacando que: “entre cada canción, me agradece”. Sin embargo, su perspectiva cambia cuando se trata del guitarrista Claudio Narea. De manera tajante, González afirmó: “De Claudio [Narea] no he visto nada ni le veré tampoco”.

“En todo caso, el problema ahí es que ninguno de los dos canta tanto, aunque Miguel lo hace un poco mejor”, añadió luego.

El músico también abordó la representación de Los Prisioneros en la serie Sudamerican Rockers. “Es feo cómo nos muestran, que nos tratamos mal entre nosotros, de forma violenta y despectiva, y nunca fue así. No fuimos esos pendejos pelotudos que quieren mostrar, pero no vale la pena enojarse. ¿Qué saco con reclamar? ¿Demandar? Ya se hicieron una caricatura de la banda, de mí. Y les sirve”. En esa misma línea añadió que: “Lo que da más lata es que cabros que siguen las canciones se creen esto y comentan cosas que dan pena, basadas en esas telenovelas”, sostuvo el artista.

Además, González comentó sobre los covers y homenajes que ha recibido de jóvenes artistas. “En lo musical, siempre es bonito. Lo que más me gusta es que en redes puse varios a capella de mis canciones, especialmente de Libro, y me he encontrado con hartos remixes de cabros que agarran el vocal y hacen una canción”, indicó.

“Y me da orgullo, porque usan ese vocal para una obra nueva. Fantástico. Me da lo mismo si está bueno o malo, lo importante es que lo hicieron. Y, en general, están buenos, sobre todo una versión de Tren al sur en guaracha electrónica, con la voz de una niña (Dr. Stev & Erika Perdomo)”, sostuvo González.

De esta forma, Jorge González demuestra que, a pesar de los desafíos que ha enfrentado en el último tiempo, su legado musical sigue influyendo y su creatividad persiste, ahora en la forma de letras que podrían pronto llegar a los oídos del público.