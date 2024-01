Paula Pavic se sincera sobre su cuenta de OnlyFans: “Es como lo mismo que tengo en Instagram, pero jugando más con mi sensualidad”

Paula Pavic fue una de las invitadas de “Podemos Hablar” durante este viernes, donde contó la firme sobre sus objetivos tras crearse una cuenta de OnlyFans.

Según las palabras de la expareja de Marcelo Ríos, decidió iniciar en la plataforma para adultos porque “en Instagram me habla mucha gente, yo le contesto a todo el mundo y a veces estoy horas conversando con las personas, entonces pasa el día y digo chuta, no hice nada de lo que tenía que hacer para generar la plata que necesito para llegar a fin de mes”, contó.

Por esta razón, es donde Paula decidió que podría conversar con la gente a través de OnlyFans, donde se realiza un pago para la suscripción.

Eso sí, aseguró que su contenido es distinto puesto que “yo soy súper pudorosa, porque estoy rodeada de gente machista, entonces esto de ser muy sensual, que la foto y no sé qué, es mal visto, como que tienes que ser la señorita de la mesa”.

“Cuando veo todos estos Instagram de estas chicas estupendas, digo que me encantaría poder posar de esta manera y no me atrevo a hacerlo en redes sociales”, comentó.

Fue por eso que “dije que voy a usar este lugar (OnlyFans) para eso, porque la gente que está ahí no me va a tirar odio, si están pagando”.

“Es como lo mismo que tengo en Instagram, pero jugando más con mi sensualidad. Les explico que este es un proceso y que me acompañen en el camino. Además, están avisados de que nunca habrá contenido sexual ni erótico”, cerró Paula en el programa de CHV.