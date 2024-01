Polo Ramírez se sinceró tras su salida de Canal 13: “El dejar de ser valorado por el canal tuvo un impacto en mi ánimo y autoestima”

A finales del año pasado, se anunció la desvinculación del conductor de noticias, Polo Ramírez, de Canal 13 tras 21 años en la señal. Esto sucedió después de su salida poco ceremoniosa del noticiario AM del canal.

En una nueva entrevista con la revista Sábado, el periodista habló sobre su carrera e identificó un episodio como crucial en la percepción que se tenía de él en el público: el estallido social.

De acuerdo a lo recogido por Página 7, el conductor de noticias recordó que “yo no me sumé a la marcha ni a la barricada. Las observé como creo que debe hacerlo un periodista: desde el margen, considerando todos los aspectos. Yo intenté generar un espacio de diálogo, pero la gente quería otra cosa”.

“Mi posición era bastante neutra en momentos en los que no se permitía ser tibio ni amarillo. De ahí no me moví, mientras otros periodistas se contagiaron con la fiebre del momento. Los que no nos unimos a eso, quedamos en la postura antiestallido”, añadió Ramírez.

“Yo no soy de derecha ni facho, aunque lo que yo piense políticamente es completamente irrelevante para hacer mi trabajo”, complementó.

“Me sentí subaprovechado”

Él prosiguió hablando de hechos en los que no se sintió resguardado por Canal 13. “Uno de ellos, sin duda, fue mi salida de Bienvenidos el 2021 sin mayores explicaciones; esto, luego de que los conductores tuviéramos una exposición excesiva durante el estallido social”, dijo.

“Estábamos muchas horas al aire sin tener las espaldas suficientes para hacernos cargo de lo que pasaba. Hasta ese momento, éramos un programa que no tocaba temas controversiales ni ideológicos (...) al canal le faltó liderazgo y dirección. Martín Cárcamo fue el primero en darse cuenta de eso y se fue de ‘Bienvenidos’”, recordó.

Sobre sus últimos años en Canal 13, él contó que poco a poco los proyectos para él, eran menos. ”Nunca me explicaron por qué las ofertas interesantes eran para otros. El dejar de ser valorado por el canal, especialmente por el Departamento de Prensa, tuvo un impacto en mi ánimo y autoestima. En los últimos años, me sentí subaprovechado y que se desconocía mi trayectoria”, confesó.

“Lo hablé con quienes correspondía, pero nunca me dieron las razones concretas. Jamás me dijeron ‘no estamos contentos con tu trabajo, lo que me daba mucha impotencia (...) Siempre estuve en los espacios y horarios que me pidieron, pero pedí un poco de consideración”, cerró.