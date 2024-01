Revelan que Miguelito estaría distanciado de su pareja y con ayuda psicológica tras salir de Tierra Brava: “Está en un mal momento emocionalmente”

En medio de la controversia que rodea a Miguelito tras su participación en Tierra Brava, se revela que el ex Morandé con Compañía estaría atravesando un difícil momento personal. Según informes de Sígueme (TV+), el participante enfrenta críticas por sus actitudes en el reality, lo que ha resultado en un distanciamiento con su esposa, Marlene Valencia.

El periodista Sergio Marabolí, en el panel de Sígueme (TV+), calificó a Miguelito como “un gran perdedor de este reality”. Según el panelista, el complejo momento del comediante se debe a que “su pareja, Marlene Valencia (...), lo tiene cortado. Están distanciados”. “Él está en un mal momento emocionalmente”, afirmó Marabolí.

“Tuve información de que estaría recibiendo asesoría de un psicólogo, porque se sintió muy cuestionado por la gente. La gente en la calle no lo han tratado muy bien, y para él se suma el distanciamiento con su mujer”, agregó el panelista.

“Si bien no hay una separación de hecho, legal, porque no están casados, esto implica que ella volviera a Puerto Montt (...) y también está la posibilidad de que ellos vuelvan. Pero lo que pasa es que las imágenes que se han revelado últimamente, sobre todo ahora último con Fran Undurraga, han ido ahondando más este distanciamiento”, reveló Marabolí en el espacio, según constató La Cuarta.

Recordemos que Miguelito protagonizó un cuestionado episodio en Tierra Brava, luego de besar sin consentimiento a Fran Undurraga, lo que se vio en pantalla y recibió numerosas críticas de la audiencia.

Por su parte, la panelista Julia Vial, se refirió a la “edición” señalada por diversos participantes del reality, y aseguró que “no hay participante que no haya salido diciendo que la edición muestra lo que quiere, no lo que pasó”. En esa misma línea añadió: “Le daría el beneficio de la duda en ciertos aspectos, porque si hay un contexto que fue cortado, de repente se da más hacia la crítica”.

En este contexto, Roldán cuestionó la versión de Miguelito, sugiriendo que los testimonios en su contra son numerosos. “A lo mejor esto venía de un coqueteo o un juego (...) Pero todo se viene a tierra cuando efectivamente son participantes los que salen hablando. La Guarén le prestó ropa, pero Nicole Block no habla de edición, habla de lo que él hacía”, dijo el periodista.

“En el caso de Miguelito, hay muchos testimonios que van en contra de él. Con respecto a que esté con psicólogo, a mí me parece dedo para arriba, es lo mínimo. Toda persona que sale de un reality debería estar con un asesoramiento psicológico (...) El trabajo de Miguelito, se va a tener que reinventar”, sostuvo Roldán.

Asimismo, Marabolí reveló que pudo contactarse con la pareja de Miguelito, quien en conversación con el periodista prefirió no ahondar en su situación con el comediante. “Llorando me dijo que no quería hablar por salud mental, pero que estaba muy mal por el tema y no podía entregar más detalles”, detalló el periodista.