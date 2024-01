“Esto es muy bizarro”: Daniela Aránguiz duerme en medio de Luis Mateucci y Chama

Desde que Daniela Aránguiz entró a ‘Tierra Brava’ que Luis Mateucci y Chama ya no tienen una relación amorosa. Ambos, venezolana y argentino, forjaron a besos y otras cosas, una especial convivencia, lo que se terminó completamente desde el ingreso de la exchica Mekano.

En el capítulo de este domingo, se pudo ver la hora de dormir de los participantes, donde Daniela Aránguiz compartía con Luis Mateucci, quien durmió a su lado y luego entró a escena Chama.

“Esto es muy bizarro”, dijo riendo Aránguiz, quien ante la consulta de su nueva amiga, le respondió que “me siento rara durmiendo entre ustedes dos”.

“O sea, era que me saliera un ratón entre medio o dormir contigo”, agregó Aránguiz.

Y lejos saltó el maní, porque al pasar La Botota, le gritó que “sería más bizarro que este (Mateucci) estuviera al medio”.

La pelea de las Danielas

Luego de una actividad de actuación se vivió un momento bastante tenso entre Daniela Aránguiz y Daniela Castro, a quien la primera le dijo a la segunda que “me carga que te robes la comida de todos, que tengas a toda la casa cag… de hambre”.

“Ella es capaz de pegar combos. Es conocida por eso en Chile”, se quejó después Dani Castro con Uriel. “Yo no le tengo miedo ni a ella ni a nadie. Le encanta discriminar a la gente”, le manifestó Aránguiz a Luis, y aseguró que, aunque antes tenía dudas, ahora sí definitivamente votará por ella en el Cara a Cara.

Luego, Aránguiz conversó con Uriel para disculparse por la pelea. “Yo me voy a las manos, si soy de barrio, igual que tú. No busco pelea, pero si me la buscan, me la encuentran”, le aseguró la chilena al dominicano.