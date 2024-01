“Qué rico que por fin vas a sacar una portada alguna vez en la vida”: la pelea de Daniela Aránguiz y Daniela Castro en extenso...

Este domingo se pudo ver completa la discusión entre las Danielas en ‘Tierra Brava’: la Aránguiz y Castro. Y todo comenzó a calentarse luego de una actividad de actuación, los participantes tuvieron que interpretar escenas de teleseries, todas ellas en torno a infidelidades.

Miguelito, Daniela Aránguiz y Fabio hicieron una escena de un esposo que descubre a su esposa con su mejor amigo; Luis, Chama y Daniela Aránguiz hicieron la historia de un hombre al que su esposa descubre intimando con la empleada; Botota, Shirley y Jhonatan interpretaron una recreación de “Maldita lisiada”, incluyendo un apasionado beso entre el modelo y la peruana; Dani Castro, Botota y Uriel recrearon una escena de infidelidad de una mujer con dos hermanos; y Nico, Junior y Arturo interpretaron a tres empleados que se pelean por el amor de la patrona.

Terminada la actividad se entregaron premios: la mejor villana fue Botota, la mejor actriz fue Angélica y el mejor actor fue Arturo. Justo antes de entregarse el premio a la más fogosa, Dani Castro dijo que si no ganaba Angélica estaba arreglado. La ganadora resultó ser Daniela Aránguiz, quien se tomó personales las palabras de la cocinera, y recibió su premio diciendo: “Aunque muchas de aquí creen que puede estar arreglado, no lo es”.

Ya sentada de vuelta en su puesto, Daniela le advirtió duramente a la ex “MasterChef”. “No te metas conmigo, no me hagas quedar mal. Tu comentario desmerece a todas las demás, quédate callada, no seas desubicada”, dijo.

Luego agregó que en el Cara a Cara iba a decirle unas cuantas verdades: “Qué rico que por fin vas a sacar una portada alguna vez en la vida”. “He sacado muchas sin tener que pelear, como cuando gané ‘MasterChef’”, respondió Castro. “Ese estaba arreglado”, le espetó Aránguiz.

Luego de la actividad, que terminó intempestivamente, la pelea continuó en la pieza. “Encuentro terriblemente feo que tengas esos comentarios desubicados. Me carga que te robes la comida de todos, que tengas a toda la casa cag… de hambre”, le reclamó Aránguiz cuando Dani Castro intentó poner paños fríos, y terminaron a los gritos e insultos de grueso calibre que casi las llevó a irse a las manos. “Eres una víctima”, le dijo Aránguiz.

“Ella es capaz de pegar combos. Es conocida por eso en Chile”, se quejó después Dani Castro con Uriel. “Yo no le tengo miedo ni a ella ni a nadie. Le encanta discriminar a la gente”, le manifestó Aránguiz a Luis, y aseguró que, aunque antes tenía dudas, ahora sí definitivamente votará por ella en el Cara a Cara.

Luego, Aránguiz conversó con Uriel para disculparse por la pelea. “Yo me voy a las manos, si soy de barrio, igual que tú. No busco pelea, pero si me la buscan, me la encuentran”, le aseguró la chilena al dominicano.