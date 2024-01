“Jamás lo he tocado”: Viralizan video de la fuerte discusión entre Cass Zamorano y su expareja

La ex chica reality Cass Zamorano dio que hablar durante la semana pasada, luego de ser detenida en la comuna de Las Condes al ser acusada de agredir a su expareja, el médico Claudio Silva. Sin embargo, acaba de viralizarse el video de la situación donde se puede ver lo que realmente pasó.

Todo habría sucedido cuando la rubia fue a buscar a su ex para recriminarle que no le deja ver al pequeño hijo que tienen ambos. De hecho, Claudio Silva había ido al lugar para hacerle unos exámenes de rutina al niño, pero todo terminó mal al encontrarse con Cass.

La incómoda situación ocurrió después de que la propia joven revelara en sus historias de instagram, que el padre de su hijo se estaba negando a entregarle al menor desde fines de noviembre.

“Le llevó pidiendo a mi guagua desde el 28 de noviembre… Hasta que hace unos días me dice que no me lo devolverá, que me quiere quitar la custodia sólo porque terminé con él el 16 de julio”, explicó Cass.

La discusión con el ex

Con respecto a la pelea que tuvo Cass y el padre de su hijo, el subcomisario de los Servicios de la 47° Comisaría Los Dominicos, Cristián León Benavides, contó que carabineros tuvo que apersonarse en la “Clínica San Carlos de Apoquindo para entrevistarse con una persona de sexo masculino, que habría indicado que su expareja, que se encontraba en el lugar, lo habría agredido con golpes en distintas partes de su cuerpo”.

Ahora, el momento quedó evidenciado en un video que publicó el sitio Infama. Ahí se puede ver a Cass Zamorano intentando sacar a su hijo del auto, visiblemente alterada mientras discutía con su ex y otras personas.

Ella misma habló con el portal mencionado y dijo que“jamás le he pegado y me tomaron declaración en calidad de víctima así que dejen de subir fake News. Jamás lo he tocado”.

“Te amo”: Cass se juntó con su hijo

Al parecer todo terminó bien para la rubia Cass, porque ella misma publicó unas fotos junto a su hijo, dando a entender que finalmente pudo juntarse con él, según consignó La Hora.

“Domingo 7 de enero ❤️❤️NUNCA LE PEGUE al Sr en cuestión y fui detenida ilegalmente por un subcomisario (pdi) y extrañamente en el cuartel de carabineros , y liberada tomándome declaración en calidad de víctima ese día. Yo daría la vida y más por ti Kai si así fuera necesario, cruzaría mil océanos y me enfrentaría con todos los dragones del mundo”, escribió Cass en su publicación.

“Yo te compré tu cuna hasta la decoré con tu nombre , yo decoré tu pieza con lo mejor para ti , yo te compré todos tus piluchos cuando naciste, miles de juguetes, te mandé a hacer chupetes personalizados con tu inicial, te escogí tu nombre TODOOOOOO!! Siempre has vivido conmigo !!! Te amo mi puntito hermoso ⭐️⭐️🥺👦”, expresó.