Cass Zamorano fue detenida por agredir a su expareja

Durante la presente jornada de miércoles, la exchica reality Cass Zamorano fue detenida en la comuna de Las Condes, por agredir a su expareja, Claudio Silva.

Ella misma estuvo prendiendo las alertas de que algo raro pasaba cuando empezó a subir historias de Instagram donde acusaba al padre de su hijo de no entregar al menor, luego de llevárselo desde fines de noviembre.

Según informó Meganoticias, la ex chica reality se acercó este jueves a un centro asistencial donde el padre de su hijo había llevado al menor a un examen médico. Fue ahí que los esperó y luego de encontrarlos habría agredido a su ex pareja.

LLegó carabineros

Según el capitán Cristián León Benavides, subcomisario de los Servicios de la 47° Comisaría Los Dominicos, uniformados llegaron hasta la “Clínica San Carlos de Apoquindo para entrevistarse con una persona de sexo masculino, que habría indicado que su expareja, que se encontraba en el lugar, lo habría agredido con golpes en distintas partes de su cuerpo”.

Por lo mismo trasladaron a la joven a la 47 Comisaróa de Los Dominicos. “Una vez concretada la agresión se procede la detención de esta persona (Cass Zamorano), siendo trasladada a la unidad e informando al Ministerio Público los hechos ocurridos”, dijo el capitán.

Cass denunció a su ex

En los posteos que hizo en sus redes sociales Cass Zamorano acusaba a su ex pareja diciendo que “desde el 4 de diciembre planeó esto a mis espaldas”.

“Le llevó pidiendo a mi guagua desde el 28 de noviembre... Hasta que hace unos días me dice que no me lo devolverá, que me quiere quitar la custodia sólo porque terminé con él el 16 de julio”, aseguró.

“Inventó que yo abandoné a mi hijo y que él tiene más recursos económicos que yo para cuidarlos”, reclamó la joven madre.

