“¿Cómo desveo esto?”: Junior Playboy desató controversia entre sus seguidores con su último video en Instagram

El polémico ex participante de Tierra Brava, Junior Playboy, continúa siendo el centro de atención tras compartir un video en sus redes sociales que ha desencadenado una ola de comentarios divididos.

El participante dejó la casona de Perú hace aproximadamente un mes, cuando fue visto en el Aeropuerto de Santiago de Chile.

Según ha dejado ver el chico reality, tras su salida de Tierra Brava, actualmente se encuentra organizando eventos discotequeros en diversas ciudades de Chile y disfrutando de un peculiar viaje.

En este contexto, el joven reality publicó un video en su cuenta de Instagram. En el registro se le puede ver realizando algunos movimientos de baile exagerados mientras grita en medio de la naturaleza y se hace llamar el “Thor chileno”, lo que provocó críticas tanto positivas como negativas por parte de sus seguidores.

Algunos comentarios expresaron desaprobación, tachando sus movimientos de vulgares y poco admirables. “¿Cómo desveo esto?”, escribió un seguidor consternado, mientras otros lo calificaron de estar “pitiao” y “vulgar”. “Videos que se pueden oler” y “Cambia la droga!!! Esa no te hace bien”, escribieron otros usuarios.

Sin embargo, hubo quienes salieron en defensa de Junior Playboy, argumentando que sus acciones no causan daño a nadie y destacando su carácter alegre y positivo. “Felicidades Junior, eres un ser de luz y muy alegre. Eso es maravilloso para tu alma”, expresó un seguidor apoyando al ex participante. “Y por que no lo dejan ser mejor? Le hace daño a alguien?! .. que yo sepa no le anda dando besos a mujeres sin consentimiento”, escribió otro usuario, con guiño al comentado episodio protagonizado por Miguelito.

