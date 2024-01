El “estallido” en ‘Tierra Brava’ que provocó pelea entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci: “Se me salió toda la cara de cuica”

Este lunes se pudo ver el asado de almuerzo en honor al equipo ganador de la competencia en ‘Tierra Brava’, “Linterna verde”, aprovechando también para celebrar el cumpleaños de su capitán, Luis Mateucci. Sin embargo, los integrantes del equipo rojo de inmediato reclamaron haber sido dejados de lado.

“Va a celebrar con pura gente que no le importa, puros flojos c… Si tienes un cumpleaños celébralo con la gente que quieres, con tus amigos”, se quejó Daniela Aránguiz, y se enfureció con Luis porque él no alzó la voz para reclamar. “Me enojé, se me salió toda la cara de cuica que tengo adentro. Y más encima me arreglé. Tengo una rabia...”, dijo picada.

Sin embargo, Luis fue igual a la celebración en el patio, mientras Daniela inició un grito de reclamo con su equipo, que se convirtió en un cacerolazo que interrumpió permanentemente los brindis que intentaban hacer en el almuerzo. “¡No les deseo mal, pero ojalá que se atraganten!”, les gritó Miguelito para molestarlos.

Luis Mateucci le paró los carros a Aránguiz

Ya después del almuerzo, Sergio invitó a los integrantes del equipo rojo para que se sumaran a la mesa para celebrar a Luis con una torta, pero éstos se negaron rotundamente. Sergio logró convencerlos a todos... menos a Daniela Aránguiz. “Si no me invitan desde el principio yo no voy. Es como cuando te invitan a un matrimonio pero para que llegues después”, se justificó ella.

Finalmente, Luis fue a buscarla. “La única persona importante que tengo adentro. No me saludó ni mi papá ni mi hermano y no quieres venir a celebrar. Estás acá haciéndote la loca, haciendo show”, le reclamó el argentino, furioso, y la chilena al final cedió. “Solamente voy a ir por ti”, dijo.

Aunque de mala gana, Aránguiz le cantó el cumpleaños feliz con el resto de sus compañeros. Y, como broche de oro, la sorpresa para el argentino fue un mensaje de sus hermanos, primos y sobrino que lo hizo llorar, recordando a su madre fallecida. “Me enseñó muchísimas cosas, era una mujer muy especial”, confesó.