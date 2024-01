“La asquerosidad más grande que he visto”: Nico Solabarrieta dejó en evidencia a Guarén por finalistas de Tierra Brava

Nicolás Solabarrieta sorprendió este fin de semana a Guarén con una inesperada confesión de la influencer de cara a los finalistas del reality “Tierra Brava”.

Fue en una transmisión en directo desde la cuenta de Instagram de la joven que el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara delató a su actual interés amoroso, a quien en la previa a su viaje a la Quinta Región para seguir con el carrete XL con varios de los participantes del reality, la acusó de manipular su apoyo a los dos finalistas del programa de Canal 13.

El otro spoiler de Solabarrieta con “Tierra Brava”

Ya desatado tras haber spoileado minutos antes en el Live de Guarén la fecha en que la señal televisiva emitirá la definición del reality, y su estado sentimental con la influencer, el exfutbolista se lanzó con todo para ratificar que los capitanes de los equipos verde y rojo, Fabio Agostini y Luis Mateucci, respectivamente, serán quienes disputen el premio mayor del espacio de telerrealidad.

Todo, luego del espontáneo apoyo que Guarén le dio en la transmisión de redes sociales al español, en la previa al viaje de la pareja y Jhonatan Mujica a Viña del Mar.

“¡Ese es mi equipo verde!”, exclamó Guarén, secundada inmediatamente por Jhonatan, quien parafraseó junto a la joven el lema del team verde “pequeños... gigantes”.

En ese momento fue que Nicolás, integrante del equipo rojo, reafirmó su apoyo al argentino. “Aguante puro fuego, siempre puro fuego, de este lado no hay miedo quiénes somos, puro fuego. ¡Aguante Mateucci!”, exclamó el deportista, quien luego de escuchar la respuesta de su compañera, quien insistió en su respaldo al hispano (“ese es mi capitán. ¡Aguante Fabio!”), la dejó en evidencia en el live, que a esas alturas ya tenía a más de cuatro mil usuarios de Instagram conectados.

“Qué mentirosa que eres. Gente, yo me voy a tomar este live. Esta es la asquerosidad más grande que he visto en mi vida (...) bueno, pero con este filtro (de belleza), mejor me voy a tapar la cara para no salir con este filtro. Cuando la Guarén está con Fabio, le dice ‘¡Vamos mi capitán, carajo!’, y cuando está con Mateucci, cuando está con Mateucci, jajajá”, sinceró Nicolás.

El momento dejó en evidencia a la pobre Guarén, quien entre broma y en serio le reclamó a Solabarrieta haberlo contado en el live, porque “hue***, ese es un secreto. Sabís que no te voy a perdonar nunca esta hue***”.

Tal reacción llevó a que Solabarrieta echara pie atrás en sus dichos al asegurarle a los conectados que “no, si es mentira, es mentira, no. Es que a mí me gusta molestarla, en verdad que va por Fabio (...) no, si es verdad, si yo sé que vai (sic) por Fabio”.

Una aclaración que finalmente quedó en nada luego que la propia Guarén reconociera la veracidad de lo contado por su amor de reality.

“¡Ya! Lo digo. Bueno, cuando estoy con Mateucci le digo que voy por él, por Mateucci; y cuando estoy con Fabio, le digo que voy por él. ¡Pero ninguno de los dos va a saber! Jajajá”, finalizó.