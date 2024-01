“Ella había dibujado un diseño de anillo”: Dj Méndez contó detalles sobre su compromiso con su futura esposa

Leo Méndez, conocido como DJ Méndez, compartió una excelente noticia durante este fin de semana, y es que el cantante nacional le pidió matrimonio a su actual pareja, Beatriz Fuentes, con quien lleva varios años de relación.

Ahora, el intérprete de “Lady” conversó con Zona de Estrellas sobre este nuevo paso en su vida y reveló detalles sobre la increíble mañana que vivió el pasado 7 de enero.

“Estaba en mi habitación solo con ella, y al momento de despertar al día siguiente de su celebración de cumpleaños que se hizo en Santiago, dije: ‘Ya, voy a dar el paso’”, aseguró.

Eso sí, destacó que nada fue dejado al azar, puesto que él mismo se encargó de que fuese un momento romántico y especial para Beatriz. De hecho, envió a hacer el anillo de compromiso a Arte Joyería con un boceto que Beatriz hizo previamente sin saber que se convertiría en su joya de matrimonio.

“Ella había dibujado un diseño de anillo por si algún día pasara en general, y lo dibujó en un papel que yo guardé”, recordó.

Sobre cómo logró tal resultado, Dj Méndez contó que fue gracias a la ayuda de la joyería. “Son un matrimonio amigo, y les pregunté si era mucho hacer un diseño especial y único, y la verdad que gracias a ellos pude hacer esto, porque quería algo exclusivo, y realizaron el diseño en pocos días”.

“Para mí es muy lindo poder comentar esto, no es ningún secreto y no es algo que quería ocultar, solo quería hacerlo en un momento privado, no quise ser tan agresivo ni tener tanta sorpresa, sino que darle no más y hacerle la gran pregunta. La historia tuvo un final feliz, estamos juntos, y estamos felices de que vamos a dar este paso”, cerró el cantante en el programa.