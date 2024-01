Desayuno de campeones: La romántica sorpresa de DJ Méndez a su pareja Beatriz Fuentes

Año nuevo y vida nueva para Leopoldo Méndez. El cantante y excandidato a alcalde por Valparaíso, DJ Méndez, decidió formalizar su relación con su pareja, Beatriz Fuentes y le pidió matrimonio.

Así lo anunció el periodista Hugo Valencia en su cuenta de Instagram, revelando el romántico gesto que tuvo el artista con su polola 16 años menor. Enamorados que el año 2022 decidieron tatuarse los nombres de cada uno en sus respectivos brazos.

“Esta mañana le pidió matrimonio a su pareja Beatriz Fuentes. Al desayuno. En Viña del Mar. Después de celebrar el cumpleaños de ella...La pareja lleva más de dos años juntos y hoy al almuerzo compartieron la noticia con sus más cercanos. Están felices”, escribió el panelista de Zona de Estrellas.

En conversación con Publimetro, Valencia reveló que el cantante le confesó que aún no hay fecha para realizar la ceremonia, pero que estaba “muy feliz”.

¿Se van de Santiago?

Además, días atrás, anunció que está pensando seriamente dejar el país, debido a la situación actual respecto a la violencia.

“Es lamentable, pero así está Chile. Es triste verlo. Yo he tenido muy malas experiencias, pero sin embargo sigo amando Chile. Me gusta lo positivo y me quedo con eso, y con eso vivo. Obviamente Chile está mal, la gente está agresiva”, resumió Méndez.

De hecho, el cantante se está replanteando los planes con su pareja, asegurando que “no sé si traer a un niño o niña a este mundo por cómo está la cosa. Está violento”.

“A mí me gusta el sur de Chile, en una de esas nos cambiamos a vivir al sur. A una o dos horas de Santiago, toda esa zona me encanta, es súper rico y tranquilo”, aseguró.