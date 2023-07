Se acabó el amor: Pareja de DJ Méndez confirmó quiebre y explicó los motivos

En agosto del 2022 DJ Méndez y su pareja Beatriz Fuentes se tatuaban en los brazos el nombre de cada uno, como un acto de amor para toda la vida. Sin embargo, a menos de uno de aquel romántico momento, ella confirmó el quiebre en la relación.

Fue a través de Instagram que le consultaron respecto al romance, momento que contó la situación actual con el artista, 16 años mayor.

“¿Hola hermosa, aún sigues con DJ Méndez?”, le preguntaron.

“No”, respondió de manera escueta. Pero generando la consulta de otro seguidor.

“¿Qué pasó con DJ Méndez?”, le volvieron a preguntar.

“Somos muy diferentes y no funcionó, pero toda la buena onda y vibra”, aclaró en la red social.

El amor entre Leo y Bea

Sin embargo, hace un año atrás todo el miel sobre hojuelas y se hablaba de matrimonio y tener hijos.

“Nunca me había sentido así. Tengo 6 hijos, he tenido hermosos momentos y no quiero comparar parejas, pero nunca pensé que iba a sentir como estoy sintiendo a mis 47 años de edad. Puedo ser yo mismo con Beatriz. Mis hijos están grandes, hoy siento que me toca a mí”, comentó en el programa de CHV “Podemos hablar”.

“Sí, me gustaría volver a ser padre… todo el rato. Hemos conversado con Beatriz, es un plan de acá a dos años o también puede ser la próxima semana, cuando salga en realidad”, expresó.

“Tuve 6 hijos, pero me pasó algo extraño porque me fui a hacer unas pruebas y me dijeron que era muy bajo el porcentaje de mis soldados y de los buenos que me quedaban para volver a ser padre. Me dijeron que no era nada raro, es algo que se puede solucionar y estoy en ese proceso”, confesó.

Posteriormente, Leo aclaró que se encuentra recordando sus inicios en la paternidad con el retoño de Beatriz: “Estoy practicando volver al cambio de pañales porque Bea tiene un hijo 3, así es que hay que volver a practicar”.

DJ Méndez, imagen @_mendezofficial

.