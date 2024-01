“En mi casa estaría más tranquila”: Dani Castro rompe en llanto tras estar colapsada de los conflictos de “Tierra Brava”

Daniela Castro protagonizó un difícil momento dentro de la casona de “Tierra Brava”, y es que la participante se vio colapsada tras los diversos conflictos que hubieron dentro del encierro.

Cabe recordar que la exMasterChef tuvo un tenso encuentro con Daniela Aránguiz, el cual terminó con gritos y fuertes palabras. Este hecho la afectó anímicamente, y terminó llorando mientras abrazaba a Miguelito, tapada en su cama.

“En mi casa estaría más tranquila. Quiero estar con mis perros, me quiero ir”, se lamentó la cocinera, entre lágrimas.

Por su parte, el comediante intentó consolarla, aconsejando que dejara salir toda su pena.

“Aquí está un chihuahua (...) Llora, pero no nos vamos a ir. Es un mal día solamente”, le dijo, a lo que Dani respondió, con una pequeña risa: “Te quiero, Miguelito”.

Posteriormente, Castro se acercó a hablar con su pareja, Uriel, quien también intentó consolar a la cocina. “Ayer ganaste la batalla, lo hiciste muy bien. Yo te saqué para otro lado, pero Mateucci no hizo lo mismo, fue como otra mujer”, le aseguró el dominicano.

“No me gustan las peleas, te lo juro. Hice todo para arreglarlo, no sé qué más poner de mi parte. Ya no tengo ganas de hacer nada”, se lamentó Daniela Castro.