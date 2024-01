“Está como bacinica”: Patricia Maldonado fue motivo de burlas por nuevo corte de pelo

La panelista de Tal Cual, Paty Maldonado, nuevamente fue motivo de burlas de parte de sus compañeros, debido a su cabello. Si la vez pasada fue producto de un fallido color de teñido, en esta ocasión fue el corte el que provocó las risas de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

Todo ocurrió en un capítulo donde tenían en pauta hablar de las apariencias, momento donde Argandoña comenzó a mirar con extrañeza la cabeza de Maldonado, intrigada por el cambio de look.

Fui ahí que le preguntó si se había cortado el pelo ella misma o había ido donde un estilista ”porque está como el corte bacinica que uno le corta a los cabros chicos”, le lanzó sin pelos en la lengua.

Maldonado, en tanto, se defendió ´picada, picada’, cuestionando a su compañera de no saber hacer ninguna cosa, ni peinarse ni teñirse.

Tras ello, explicó que fue ella quien aplicó tijeras sobre su cabeza, al no tener tiempo para ir a la peluquería, debido al exceso de trabajo, entre otros quehaceres del hogar.

“No he tenido porque he tenido mucho trabajo y en mi casa me están haciendo arreglos”, contó.

De igual forma, a pesar que del mismo programa la compararon con la villana de Disney, Úrsula, dijo que no se sentía aludida con las bromas.

“Ya no pesco. Afortunadamente, la gente que me ve, me dice ‘no le haga caso, por favor, hablan idioteces. Déjelos que hablen, no saben lo que dicen’ (...) Ayer me lo corté, dije ‘qué tanta hue... total la cabeza es mía’. El otro día me lo teñí verde”, afirmó.

“Llegué y me corté, oye, me quedó bastante bien, pero me quedó unos pelones”, reconoció.

Finalmente, Argandoña, siguió con las pesadeces y le recalcó en modo de broma que le debe “respeto a su público”.