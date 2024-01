Gianella Marengo asume su error al cortarse con una mandolina y asegura ser de las favoritas para ganar Top Chef VIP

Gianella Marengo es una de las estelares participantes del próximo proyecto televisivo “Top Chef VIP”, espacio de CHV que en el inicio de las grabaciones y previo a su lanzamiento oficial de este miércoles, fue tendencia entre sus seguidores de redes sociales al revelar el impactante accidente que sufrió en el programa tras rebanarse uno de los dedos de su mano derecha.

Una desafortunada acción al utilizar una mandolina que le significó ir de urgencia a una clínica capitalina, donde le suturaron la herida y la dejaron con un visible parche en su dedo índice.

El accidente de Gianella Marengo

Ya de regreso en el programa, la mediática figura televisiva reconoció a publimetro.cl su total responsabilidad en el inesperado accidente, e incluso se aventuró a revelar que grabará en sus redes sociales un video estilo tutorial para “reivindicar” al implemento de cocina.

“Fue una irresponsabilidad, una irresponsabilidad totalmente mía. Yo dejé súper mal parada a la mandolina, nacionalmente. La mandolina es maravillosa cuando se usa de la forma correcta. De hecho, les voy a hacer un video para reivindicar el uso de la mandolina”, contó.

“Mucha gente me habló, con esto del dedo. Amorosa, maravillosa, exquisita, me sentí súper querida, te juro. Como nunca antes. Pero todos me decían ‘la odio’, ‘no me gusta’, ‘la detesto’. Entonces no, yo quiero reivindicar la mandolina, porque se pueden hacer preparaciones maravillosas con una mandolina. Y yo les voy a enseñar cómo hacerlo de forma correcta”, prosiguió.

Gianella Marengo publicó de su accidente en "Top Chef Vip". Fuente: Instagram @giamarengo.

“Le vamos a agregar valor a esto de la mandolina para tener todos los métodos de seguridad que se deben implementar para usarla”, explicó Gianella, quien insistió en que su accidente se produjo por el “tiempo, presión e irresponsabilidad” durante la preparación del plato que realizó.

“No la usé completa, la usé con la mano pelada. Qué tonta fui”, lamentó Marengo, a quien nunca se le pasó por la mente “abandonar el programa”.

“Al contrario, dije: ‘Esto me va a hacer más fuerte’, porque tengo que usar otra estrategia. Ya no soy la misma de antes, y no porque sea exagerado, es que un cuchillo yo nunca más voy a poder usarlo de la forma en que usa durante el programa. No uses el índice de la mano derecha para cortar. Y que una siempre tiene que estar preparada para un plan B, C, D. No confiarse”, afirmó.

- Ya superado el accidente, Gianella. ¿Quién crees que ganará el programa?

- La Berta (Lasala), yo y la Belén (Mora) somos las candidatas a ganar este programa.

