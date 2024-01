“Lloré mucho cuando vi que me faltaba una parte”: Gianella Marengo se cortó pedazo de un dedo en Top Chef Vip

Un susto bien grande pasó Gianella Marengo durante la presente jornada de grabaciones en Top Chef Vip, de Chilevisión, y es que según contó, se cortó uno de sus dedos pero no fue un simple accidente.

De acuerdo a lo que reveló en sus historias de Instagram, la concursante del programa de cocina, se sacó literalmente un pedazo de dedo de su mano derecha.

Así se puede ver en las fotos que ella misma subió a la red social, donde evidencia que llegó a la clínica y fue atendida de inmediato para poder conservar el pedazo de dedo que perdió.

Ella misma explicó lo que pasó: “Me corté el dedo con una mandolina, fue error mío no ocupar el aparato completo para cortar, jamás me había pasado algo así, pero bajo presión y contra el tiempo no salió como yo pensaba”, parte contando Gianella.

“Me asusté mucho cuando vi que me faltaba una parte del dedo, lloré mucho, la producción se portó super bien, me calmaron y me llevaron en ambulancia a la clínica”, agregó.

También contó que a pesar del impass, espera volver “recargada” y que todos sus compañeros del programa le mandaron buenas vibras y la apoyaron en este difícil momento.

