Jordi Castell reveló cómo cambió su perspectiva tras su última intervención médica: “Por supuesto que me planteo las cosas”

La semana pasada Jordi Castell encendió las alarmas tras anunciar que se tiene que someter a un procedimiento médico tras la aparición de un forúnculo en su pecho. En el programa “Tal Cual”, dio a conocer cómo está llevando su vida después de este percance médico.

Anteriormente, el fotógrafo había hablado sobre sus planes de buscar un segundo hogar en una región de nuestro país, potencialmente en la Isla Grande de Chiloé donde alguna vez vivió con su expareja, con el fin de tener una mejor calidad de vida.

Su compañero de programa, José Miguel Viñuela, le consultó si es que estos deseos se exacerbaron después de la operación a la que se sometió. “Esta cuestión que me sacaron (del pecho) es el sexto quiste o elemento. Tengo antecedentes de cosas que me han sacado de la cabeza, la espalda”, contó.

“Lamentablemente tengo antecedentes familiares en donde genéticamente desarrollo más células que pueden ser eventualmente cancerígenas”, confesó el fotógrafo.

“Por eso vivo intensamente..”

Él señaló que esta intervención médica le hizo cambiar la perspectiva de su vida. “Por supuesto que me planteo las cosas, por todo el respeto que le tengo a la vida, todo lo que me gusta vivir, y todo lo agradecido que estoy”, comentó Castell.

“A mis 57 años, si me llegan a diagnosticar algo malo, quiero haber vivido lo suficiente para estar tranquilo y decir: ‘no gracias, yo llego hasta acá’. No me voy a hacer cuestiones que me hagan agonizar en una clínica, que desgasten emocional y económicamente a mi familia, por ningún motivo”, continuó Jordi.

“Por eso vivo intensamente, por eso me enamoro de mi pololo. Por eso hablé con mi hermana (para viajar con su mamá). Estoy haciendo cosas para sembrar cosas buenas, vivir intensamente las cosas ricas, porque no sé, anda a saber si me encuentran un forúnculo en la pantorrilla... Es tan sencillo como eso”, cerró Jordi Castell, quien aseguró estar muy agradecido de su presente.