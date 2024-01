“Es la experiencia más extrema que he tenido”: Berta Lasala describe cómo es un día en Top Chef VIP

La actriz y participante de Top Chef VIP, Berta Lasala, describió cómo es un intenso día de grabación en el programa de concurso culinario, que debuta el domingo 14 de enero por las pantallas de CHV. En conversación con Publimetro, contó que, a pesar de ser una de la favoritas, según sus compañeros, los jueces han sido implacables.

“Me han dicho ‘esta comida no está bien cocida’, ‘le faltó sazón’, ‘esta salsa no funciona’”.

Sin embargo, reconoce que nada le ha dolido y se lo toma de la mejor manera.

“Tienen que decirnos lo que no está bueno. Nada me ha herido, porque encuentro que nada es personal. Es todo por el trabajo. Yo estoy fascinada de que los chef me den sus retribuciones. Uno tiene que agachar el moño y darse cuenta que es verdad”.

Según reveló, el trabajo ha sido agotador, con largas jornadas de grabación, pero muy enriquecedor.

“Es la experiencia más extrema que he tenido en mi vida como actriz, pero también muy enriquecedora. Acá vamos a reír, vamos a llorar, la gente se va a emocionar. Nos pasan a buscar a las siete y media de la mañana y estamos aquí hasta las ocho de la noche. Llegamos muertos”, sinceró.

Respecto al itinerario, cuenta que al llegar al canal “nos maquillamos y vestimos. Grabamos la primera batalla de cocina. Almorzamos, de ahí la segunda batalla de cocina y las entrevistas entremedio. Tenemos clases una vez a la semana. No paramos”.

“Los nervios juegan malas pasadas”

Además, desclasificó los chascarros sufridos en las primeras tres semanas de grabación, como cuando se cayó de espaldas tras botar una torta que tenía lista para mostrar a los jueces.

“Yo me he cortado, me he caído, boté una torta completa, me caí de poto, me resbalé con la misma crema de la torta me fui para atrás. Hay que estar atentos, porque los nervios juegan malas pasadas de repente”, sentenció.

Según sus compañeros de Top Chef VIP, Berta Lasala tiene grandes posibilidades de ser una de las tres finalistas del programa, junto a Gianella Marengo y Belén Mora.

Ella en cambio, cuenta que todos son una gran competencia y que el peor error sería confiarse.

“Los que no sabían nada se han puesto al día. Aquí nadie sabe para quién trabaja. Hay que mejorar todos los días porque la competencia se pone cada vez más ruda”, sentenció.