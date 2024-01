Berta Lasala cree que a un año de su separación “la vida me está regalando cosas que no me había dado hace tiempo”

Berta Lasala por estos días irradia un aura de alegría y un evidente estado de plenitud al hablar de lo que ha sido su último año, ya separada de Daniel Alcaíno, y con varios proyectos que le han permitido retomar su carrera televisiva.

El que la convoca ahora, ser parte del elenco de participantes del próximo estelar culinario de Chilevisión “Top Chef VIP”, la tiene casi en las nubes, y según revela en conversación con lun.com, consolidando una nueva etapa de su vida, ya “renovada como ser humano y como persona”.

La nueva vida de Berta Lasala

“El 2023 fue un año bueno, me renové como ser humano y como persona, aprendí más de cocina. Cuando me llamaron de ‘Top Chef’ fue como un sueño”, indica la actriz, quien en septiembre pasado dejó el programa “Claudia conversa”, su última y gratificante experiencia laboral en pantalla.

“Siento que la vida ahora me está regalando cosas que no me había dado hace tiempo. Estuve mucho tiempo encerrada en mi casa con mis hijos, y la verdad es que estaba harto aburrida, así que es bueno estar aquí. Siento una nueva chispa, tenía ganas de conocer gente nueva, de vivir una experiencia distinta, y esta sí que lo ha sido”, agrega Berta, quien incluso agradece el poder ampliar su círculo de amistades en este proyecto de CHV.

“Lo he pasado demasiado bien, y tengo nuevos amigos. A Jordi (Castell) lo conozco hace años y acá he conocido a otros como la Belén (Mora), que es mi nueva mejor amiga porque es demasiado simpática, y todos en realidad, como Carlyn (Romero), Alonso (Quintero) y Max (Ferres), que son cabros exquisitos. Estoy en una rica y nueva etapa, esto era lo que quería”, reflexiona Lasala, quien no descarta relanzar su carrera actoral desde la vereda de “Top Chef VIP”.

“Feliz si después sale hacer alguna teleserie, otro programa de cocina o estar cocinando en un matinal, porque soy buena para la talla, así que también paso el aviso, jajajá. A esta altura, a mis 53 años, no voy a andar en la parada de que soy sólo una actriz seria. Yo siempre he hecho todo lo que me ha aportado y lo que me sirve”, sincera la actriz, quien a estas alturas, y sin dramas, se hace cargo de su soltería luego de más de una década emparejada al hombre detrás del personaje de Yerko Puchento.

“No siento nada con la soltería porque soy una señora menopáusica. Espero volver a sentir, jajajá. Por ahora estoy enfocada en ganar plata, cuidar a mis hijos, concentrarme en este trabajo, y tener una relación excelente con mi hija mayor y mi nieto. Mi hijo menor (que tuvo con Alcaíno) ya tiene 14 años, se ha hecho grande y sabe hacerse sus cosas”, finaliza.

